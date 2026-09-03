¿Qué son y cuánto cuestan los lentes de luces verdes que usó De Arrascaeta antes de jugar con Flamengo?

Giorgian de Arrascaeta llamó la atención antes del último partido de Flamengo. El mediocampista uruguayo llegó al Maracaná para enfrentar a Mirassol utilizando unas particulares gafas que emitían una luz verde sobre sus ojos. El detalle despertó la curiosidad de los hinchas y tiene una explicación vinculada al rendimiento deportivo.

El dispositivo se llama Circádia y fue desarrollado por la empresa brasileña AVA, del ingeniero Rodrigo Santana. El nombre hace referencia al sistema circadiano, el mecanismo que regula, entre otras funciones, los ciclos de sueño y vigilia del organismo.

Las gafas emiten una luz verde de 480 nanómetros que llega hasta la retina. Según la explicación difundida por el fabricante y recogida por GloboEsporte, el objetivo es estimular la melanopsina, una sustancia presente en la retina que interviene en la regulación del ciclo circadiano. La activación de este mecanismo provoca una elevación del cortisol y favorece un estado de alerta.

¿Por qué estas gafas pueden ser útiles para un futbolista?

La explicación está en los horarios de competencia. El organismo humano está naturalmente preparado para mantenerse activo durante el día y descansar durante la noche. Los futbolistas, sin embargo, deben disputar partidos muchas veces cuando el cuerpo comienza a prepararse para dormir.

La propuesta de esta tecnología es intervenir sobre ese ciclo para que el deportista pueda mantenerse despierto y en condiciones de competir durante la noche. Es decir, busca que el organismo reciba una señal de alerta aun cuando el horario del partido coincida con el período habitual de descanso.

El uso del dispositivo no requiere llevarlo durante largos períodos. Según la información publicada por ge, las gafas deben utilizarse durante apenas algunos minutos y tienen un costo aproximado de R$ 1.200 (USD 235).

Arrascaeta y una tecnología vinculada a Cristiano Ronaldo

La tecnología no es completamente nueva en el entorno de los grandes deportistas. AVA fue creada por Rodrigo Santana y tiene una relación con Cristiano Ronaldo, quien se asoció al proyecto de la empresa brasileña en 2023.

De hecho, Arrascaeta ya había aparecido junto a Santana durante su recuperación de la lesión de clavícula que sufrió en abril. En aquel momento, el mediocampista uruguayo utilizó tecnología de la empresa durante su proceso de rehabilitación, mientras buscaba llegar en condiciones al Mundial.

Las gafas verdes, por lo tanto, forman parte de un trabajo más amplio relacionado con la preparación y recuperación del futbolista. En esta oportunidad, el objetivo estaba vinculado específicamente con el estado de alerta antes de una competencia nocturna.

Y el detalle apareció justo antes de un partido importante para Flamengo. El equipo de Leonardo Jardim derrotó 2-0 a Mirassol en el Maracaná, en un encuentro atrasado de la cuarta fecha del Brasileirão, y quedó a solamente un punto del líder Palmeiras.

Arrascaeta, que comenzó el encuentro como suplente, ingresó en el entretiempo después de que Evertton Araújo tuviera que dejar la cancha por molestias musculares. El uruguayo disputó todo el segundo tiempo, aunque no tuvo una actuación destacada según la evaluación de ge.

Así, las llamativas gafas verdes que utilizó al llegar al estadio terminaron siendo uno de los detalles curiosos de la previa del triunfo del Flamengo y una muestra más de cómo distintas tecnologías buscan incorporarse a la preparación de los deportistas de alto rendimiento.