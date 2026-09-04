"Imposible dejar de verlo" e "imán en los pies": el video de archivo de Messi que publicó un excompañero

Un video de archivo mostró una escena íntima de la selección argentina durante el Mundial de Sudáfrica 2010 y, esta vez, el protagonista fue Lionel Messi. El archivo no salió de un diario u otro medio de comunicación sino de Jonás Gutiérrez, que fue parte de ese plante. El Galgo compartió en las últimas horas en su cuenta de Instagram una filmación que tenía guardada de aquella concentración en Pretoria y que muestra al entonces futbolista del Barcelona haciendo jueguitos con una pelota dentro de la habitación.

La escena comienza con el exPeñarol Maximiliano Rodríguez haciendo jueguitos con la Jabulani, la pelota oficial utilizada durante aquella Copa del Mundo. En un momento, la pelota llega hasta Messi, que estaba sentado y descalzo, y el delantero comienza a dominarla con una naturalidad que rápidamente llamó la atención de sus compañeros.

Messi utiliza ambas piernas para mantener la pelota en el aire mientras permanece sentado, sin que la Jabulani toque el piso. El momento es acompañado por las reacciones de Gutiérrez y Rodríguez, que estaban junto a él. "No se le cae", se escucha decir a Gutiérrez mientras Messi continúa con los jueguitos. Rodríguez, por su parte, hace referencia a que el rosarino estaba descalzo y parecía sentirse especialmente cómodo en esa situación.

La filmación fue realizada por el propio Gutiérrez durante la concentración argentina en Pretoria, donde el plantel dirigido por Diego Armando Maradona se preparaba para disputar el Mundial de 2010. El exfutbolista acompañó la publicación en Instagram con un mensaje en el que recordó aquel momento y a sus compañeros de habitación.

"La habitación con Martín Demichelis, ahí entra Maximiliano Rodríguez que empieza a hacer jueguitos de una forma increíble y después arranca Lionel Messi y lleva el momento a algo sublime. Imposible dejar de ver este video", escribió Gutiérrez al compartir las imágenes. El exmediocampista también explicó, en tono de humor, por qué decidió no sumarse al desafío con la pelota. Según contó, no quería intentar hacer jueguitos y terminar "opacando" a Messi.

La publicación rápidamente generó reacciones entre los protagonistas y los usuarios que volvieron a encontrarse con una imagen de aquella selección argentina. Entre los comentarios apareció Sergio Kun Agüero, quien resumió lo que se observa en el video con una frase que se transformó en uno de los principales comentarios alrededor de la publicación: "Tiene un imán en los pies".

"IMPOSIBLE DEJAR DE VER ESTE VIDEO"



Jonás Gutiérrez compartió un recuerdo en la concentración del Mundial 2010: Messi y Maxi Rodríguez haciendo malabares con la jabulani bajo la atenta mirada suya y de Martín Demichelis. pic.twitter.com/oWtJblnLqC — TyC Sports (@TyCSports) September 4, 2026

La particularidad de las imágenes está también en el momento en que fueron grabadas. Messi tenía entonces 23 años y afrontaba su segundo Mundial con la selección argentina, después de haber formado parte del plantel que disputó Alemania 2006.

El video permite ver una faceta diferente de aquella concentración: lejos de los partidos y los entrenamientos, Messi aparece relajado, sentado en la habitación y jugando con la pelota junto a algunos de sus compañeros. La Jabulani, además, no era una pelota cualquiera. Fue una de las grandes protagonistas de aquel Mundial por las críticas que recibió de numerosos futbolistas y arqueros debido a su comportamiento y trayectoria en el aire. Aun así, el uruguayo Diego Forlán logró domarla y se convirtió en el mejor jugador de aquella Copa del Mundo.

Más de 16 años después de aquellas imágenes, Gutiérrez decidió rescatar el archivo y compartirlo con sus seguidores luego de que Lionel Messi comunicara su retiro de la selección de Argentina. El resultado fue una pequeña ventana a la intimidad de aquella selección argentina y a una escena que sus propios protagonistas parecían disfrutar como una situación cotidiana.

"Imposible dejar de verlo", escribió Gutiérrez. Y la frase terminó describiendo también la reacción que provocó el archivo tantos años después.