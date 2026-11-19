Juan Álvarez tuvo una destacada participación en la 91ª edición del Abierto de golf Prince of Wales Country Club, disputado en Santiago de Chile, donde finalizó en la cuarta posición con un total de 210 golpes, seis bajo el par de la cancha.

El profesional celeste completó las tres jornadas con rondas de 72, 68 y 70 impactos, mostrando una gran regularidad que le permitió mantenerse entre los principales protagonistas del campeonato. El título quedó en manos del chileno Cristóbal Beltramín, quien se impuso en el desempate ante el paraguayo Gustavo Silvero, luego de que ambos finalizaran con 207 golpes, nueve bajo par.

Este resultado confirma la recuperación del nivel de Álvarez, quien recientemente también había conseguido un cuarto puesto en Brasil, a solamente dos golpes del campeón. Detrás de este buen presente aparece una nueva etapa en su preparación, luego de comenzar a trabajar con el entrenador uruguayo Juan Ignacio Lizarralde, con quien introdujo cambios en la planificación y metodología de sus entrenamientos.

Los resultados comienzan a reflejar ese trabajo y representan una señal alentadora para un jugador que busca recuperar su mejor versión dentro del golf profesional.

La actividad de Álvarez continuará esta misma semana en Chile, donde disputará, del 20 al 22 de noviembre, el tradicional Abierto del Club de Golf Los Leones. El campeonato contará con la presencia del destacado golfista local Joaquín Niemann, una de las grandes figuras del golf internacional, además de otros importantes profesionales de la región.

Uruguay también estará representado por Facundo Álvarez, quien reside desde hace varios años en territorio chileno. Para Juan será una nueva oportunidad de confirmar su buen momento y continuar ganando confianza de cara a los próximos desafíos.

Con dos cuartos puestos recientes y un rendimiento en crecimiento, Álvarez vuelve a posicionarse como uno de los principales referentes del golf profesional uruguayo en el exterior.