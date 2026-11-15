Elbio Fernández vuelve a la Divisional A de la Liga Universitaria tras seis años

El equipo de Mayores del Elbio Fernández se consagró campeón de la Divisional B de la Liga Universitaria y aseguró su regreso a la máxima categoría, en la que había competido por última vez en 2019. El título llegó tras empatar 0 a 0 frente a Náutico, cuando todavía faltaban dos fechas para finalizar el campeonato, y representa uno de los principales hitos de una trayectoria deportiva que comenzó hace más de dos décadas, con la participación de un único equipo universitario.

El camino comenzó en 2002, cuando el colegio participó por primera vez en la Liga Universitaria con un equipo en la categoría Mayores. Con el paso de los años, la comunidad de exalumnos vinculados al deporte fue creciendo, lo que permitió incorporar nuevas categorías y desarrollar una estructura competitiva que hoy incluye Sub 18, Sub 20, Reserva, Pre Senior y Mayores.

El equipo de Mayores ha tenido un papel central en este recorrido. Entre 2006 y 2012 consiguió tres ascensos, entre ellos el Campeonato de la Divisional F en 2006. Años después, entre 2015 y 2019, compitió en la Divisional A. La continuidad de los equipos y el compromiso de sus integrantes permitieron sostener el proyecto deportivo, que este año volvió a alcanzar la máxima categoría.

Se suman deportes

La actividad deportiva del Elbio Fernández trasciende el fútbol. A lo largo de los años, la institución ha participado en distintas disciplinas de la Liga Universitaria. En básquetbol obtuvo los campeonatos de 2011 y 2014, también compitió en futsal y fue protagonista en handball femenino, disciplina en la que se consagró campeón del primer torneo femenino organizado por la Liga.

Esta trayectoria se vincula con una tradición deportiva que forma parte de la propuesta educativa del colegio desde las primeras etapas de formación. En Educación Inicial, los alumnos participan en actividades como Educación Física, natación, karate, fútbol y gimnasia artística. En Primaria se incorporan disciplinas como handball, hockey femenino, básquetbol y rugby masculino, mientras que en Secundaria se suma futsal, ampliando las oportunidades de formación y competencia.

La variedad de disciplinas permite que los estudiantes practiquen actividad física de forma regular y desarrollen habilidades físicas y motrices. A su vez, la institución considera el deporte una herramienta para promover valores como el respeto, la autonomía, la responsabilidad, el trabajo en equipo y la perseverancia.

Esa formación también se expresa en la participación de los alumnos en distintas ligas y torneos. Uno de los principales logros de este año fue la consagración del equipo de handball femenino Sub 14 como campeón de los Juegos Deportivos Nacionales, una competencia que reúne a instituciones educativas de todo el país.

Gracias a este resultado, el equipo obtuvo la clasificación para representar a Uruguay en los Juegos Sudamericanos Escolares, que se disputarán del 1 al 6 de diciembre de 2026 en Guayaquil, Ecuador. El mismo plantel sumó otro título al consagrarse campeón de la Copa de Oro de ADIC, antes de afrontar esta experiencia internacional.

El equipo femenino Sub 14 de handball del Elbio Fernández, campeón de los Juegos Deportivos Nacionales y de la Copa de Oro de ADIC.

Más de dos décadas después de aquel primer equipo universitario, el deporte continúa ocupando un lugar importante en la vida de la institución. El reciente ascenso a la Divisional A refleja también la continuidad de un proyecto que comienza durante la etapa escolar, se fortalece en la adolescencia y encuentra en los exalumnos una forma de seguir vinculados al colegio a través de la competencia y el sentido de pertenencia.