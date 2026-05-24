Wanderers 1-1 Deportivo Maldonado en vivo por el Intermedio: Joaquín Zeballos lo empata para el Bohemio

Montevideo Wanderers vuelve al Parque Viera esta tarde (15:00 por DSports, Disney+, Antel TV y cableoperadores) para enfrentar a Deportivo Maldonado por la segunda fecha del Torneo Intermedio de la Liga AUF Uruguaya. El Bohemio es el segundo equipo, detrás de Nacional, con más puntos en la historia del Intermedio, pero está muy comprometido en la permanencia y está obligado a sumar esta tarde. El fernandino, de los protagonistas del Apertura, está segundo en la Anual y se prepara para enfrentar a Nacional en la próxima fecha.

Primer tiempo:

El Bohemio se hizo cargo de las obligaciones de ser local y de tener que mantener la distancia con Cerro luego de la victoria del albiceleste. A los seis minutos, un buen desborde de Darlin Mencía terminó con un centro al segundo palo, allí controló Facundo Labandeira, remató de volea y obligó a una buena atada a Adriano Freitas.

El fernandino contestó a los 20 minutos. Un pase filtrado dejó a Christian Tabó mano a mano con Agustín Buffa, el atacante demoró algo en definir y el arquero de Wanderers respondió muy bien tapando el remate con su pie dercho. Se emparejaba el partido en el Viera después de un buen inicio del equipo local, que volvió a contestar.

Apenas pasada la primera media hora de juego, de una chance en ataque para al visita vino una oportunidad para el equipo de Corujo. Maxi Noble perdió una segunda pelota tras un córner sobre la medialuna y salió al contra de Wanderers. Nicolás Queiroz recuperó y comenzó una patriada que llegó casi hasta el área rival, ahí sacudió de derecha, la pelota se metía contra el palo, pero encontró una estirada tremenda de Adriano Freitas para enviar al córner.

Queiroz, que pudo abrir la cuenta para el local, más tarde perdió una pelota ante Santiago Ramírez y fue fatal. El Colito filtró para Maxi Noble y este tuvo revancha definiendo entre las piernas de Buffa. Deportivo Maldonado casi convierte el segundo en una jugada muy similar, pero Santiago Benítez salvó sobre la raya cuando el arquero ya estaba vencido.

Gran partido en el Viera porque, a poco de terminar la primera parte, el que recuperó fue Nahuel Furtado y puso a correr a Facundo Labandeira. La pelota picó entrando al área y el punta fue a disputar la pelota con Freitas que salió con vehemencia y terminó cometiéndole penal. Joaquín Zeballos se hizo cargo, cambió penal por gol y mando a Wanderers con empate al descanso. El arquero, volvió a intervenir sobre la hora cuando Labandeira casi hace el segundo. Gran primer tiempo en el Prado.

Montevideo Wanderes 1-1 Deportivo Maldonado

Día. Domingo 25 de mayo

Hora. 15:00

Torneo. Intermedio, fecha 2

Transmiten. DSports, Disney+, Antel TV, cables

Wanderers. Agustín Buffa, Nicolás Furtado, Santiago Benítez, Fabricio Formiliano, Nicolás Olivera, Darlin Mencía; José Alberti, Nicolás Queiroz, Jonathan Urretaviscaya; Joaquín Zeballos, Facundo Labandeira.

DT. Mathías Corujo.

D. Maldonado. Adriano Freitas; Juan Martín Ginzo, Hernán Menosse, Nicolás Fuica, Juan Manuel Ramos; Joaquín Fernández, Maximiliano González; Christian Tabó, Maximiliano Noble, Santiago Ramírez; Guillermo López.

DT. Gabriel di Noia.

Goles. 34' Maximiliano Noble (0-1); 45+3' Joaquín Zeballos (P) (1-1)

Árbitro. Esteban Ostojich.

Asistentes: Pablo Llarena, Franco Mieres

Cuarto: Eduardo Varela.

VAR: Christian Ferreyra y Agustín Berisso.

La previa:

El local, dirigido por Mathías Corujo, empató ante Albion en la primera fecha y está obligado a sumar de a tres. En la zona roja, solo está por encima de Progreso, que perdió ante Montevideo City Torque, pero Wanderers deberá sumar de a tres para mantenerse a cuatro puntos de Cerro, que venció esta mañana a Central Español en el Tróccoli.

Para el equipo visitante, dirigido por Gabriel Di Noia, también es un partido importante. Los fernandinos, que no cuentan para esta tarde con Matías Espíndola y con Renato César, los tres puntos significarían alcanzar a Nacional en la cima de la Serie B del Intermedio e, igual de importante, a Racing como líderes de la tabla Anual.