El alivio llegó antes que la alegría. Después de meses de tensión, de hacer cuentas y de convivir con la amenaza del descenso, Alejandro Cappuccio pudo respirar tranquilo. Cerro consiguió mantenerse en Primera División tras vencer a Nacional en la última fecha del Torneo Clausura y el entrenador albiceleste, que asumió cuando el panorama era muy complicado, cumplió el objetivo que lo llevó al club del barrio.

"De mucho alivio y, después del alivio, de mucha alegría. Pero sobre todo alivio, porque la verdad que había una presión muy grande", reconoció Cappuccio en diálogo con Ovación, al ser consultado por las emociones horas después de haber logrado el objetivo en una definición que exigió al máximo a su equipo.

La salvación llegó después de dos victorias fundamentales. Cerro casi no tenía margen en sus últimos dos compromisos y consiguió los seis puntos frente a Deportivo Maldonado y Nacional, dos rivales que representaban desafíos importantes por diferentes motivos. "Necesitábamos ganar los dos partidos, contra Deportivo, que hizo un año increíble, y contra Nacional, que ya sabemos el talento que tienen sus jugadores. Se pudieron conseguir esos seis puntos y por eso el alivio", explicó.

La imagen de los hinchas albicelestes después del encuentro reflejó lo que significaba aquella victoria. Más que festejos descontrolados, hubo lágrimas, abrazos y una sensación de desahogo después de una temporada en la que la permanencia estuvo seriamente comprometida. "Es una mochila pesada, pero los jugadores que pasan por esa situación y les va bien demuestran que tienen una templanza y un carácter para subir de escalón", destacó el entrenador.

Alejandro Cappuccio, DT de Cerro. Foto: Leonardo Mainé.

Una presión que venía de la tabla y no de la tribuna

Cappuccio conoce lo que significa luchar por evitar un descenso. Ya había atravesado una situación similar en 2022, cuando asumió en Plaza Colonia con el objetivo de mantener al equipo en Primera División y consiguió cumplirlo. Sin embargo, esta experiencia tuvo una particularidad: el peso de una institución popular como Cerro, con una hinchada que acompañó al equipo incluso en los momentos más difíciles.

Aunque podría pensarse que ese respaldo también significó una exigencia adicional, el entrenador hizo una distinción. "En realidad, la presión no la ponía la hinchada, sino la tabla. La hinchada todo el semestre que estuvimos nosotros, fue a alentar y siempre estuvo a favor del equipo, de los jugadores y alentando en todo momento, cuando se ganó y cuando se perdió. Por eso mi agradecimiento hacia ellos", aseguró.

Cuando llegó al club, el escenario era complejo. Cerro estaba a seis puntos de Danubio, que además tenía un partido pendiente y podía ampliar la diferencia a nueve unidades. El cuerpo técnico realizó una proyección de los puntos que serían necesarios para conseguir la permanencia, pero la realidad terminó superando aquellos cálculos iniciales. "Nosotros habíamos hecho una proyección de menos puntos de los que se tuvieron que sumar, producto de que los tres equipos que venían de la B habían sumado mucho al principio", explicó.

En aquel momento, Cappuccio entendía que la pelea involucraría a cuatro equipos por tres lugares de descenso. Sin embargo, el crecimiento de Cerro y Wanderers terminó modificando el panorama y sumando a otros clubes a la definición. "Al final se sumó Central y después se sumó Cerro Largo y terminó siendo de más equipos. Pero eso producto de que tanto Wanderers como nosotros sumamos muchísimos puntos", señaló.

Alejandro Cappuccio, entrenador de Cerro, en el estadio Luis Tróccoli durante el Torneo Intermedio 2026. Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

Las claves de la recuperación: primero el juego y después la confianza

Uno de los aspectos más destacados del ciclo de Cappuccio fue la transformación futbolística de Cerro. El equipo logró cambiar su funcionamiento, comenzó a sumar puntos y llegó a la definición con posibilidades concretas de conseguir la permanencia.

Para el entrenador, la recuperación no comenzó desde lo anímico, sino desde una idea futbolística que los jugadores aceptaron y llevaron adelante. "Para que la emoción sea positiva hay que ganar y para eso hay que hacer goles. Entonces nosotros desde el primer momento les dijimos a cada uno lo qué esperábamos porque los teníamos estudiados y sabíamos que tenían talento. Ellos creyeron en nosotros, mejoramos desde el juego y a partir de que empezamos a mejorar vinieron los puntos y desde los puntos viene la confianza", explicó.

La preparación física también resultó determinante para desarrollar la propuesta del cuerpo técnico. Cappuccio destacó especialmente el trabajo de Alberto Hornos, encargado de preparar a un equipo que necesitaba intensidad para sostener su presión sobre los rivales. "Los jugadores se entregaron al modelo de juego del cuerpo técnico. Se entregaron al profe Alberto Hornos, que hizo un gran trabajo. El equipo, para poder presionar, tenía que correr. La verdad que la parte física del equipo fue muy buena", afirmó.

El entrenador también resaltó la unión que se generó entre los integrantes del cuerpo técnico, los funcionarios del club y los futbolistas. "Hicimos un muy lindo grupo de trabajo al cual los jugadores se unieron y cuando las patas de la silla están todas alineadas, todo sale mejor", resumió.

Los jugadores de Cerro festejan el gol de Juan Cruz Guasone. Foto: Estefanía Leal.

El momento más difícil y la fortaleza para llegar a la última fecha

Aunque Cerro consiguió recuperarse, hubo momentos en los que la permanencia pareció alejarse. Especialmente después de una serie de dos encuentros en los que el equipo apenas consiguió un punto de seis posibles frente a Cerro Largo y Central Español.

Cappuccio reconoció que aquellos resultados generaron impotencia, aunque aseguró que nunca perdió la confianza en alcanzar el objetivo. "A nosotros los números nos daban para depender de nosotros casi siempre. Luego de perder con Central y de que nos empatara Cerro Largo, más que el no depender de nosotros, estábamos muy enojados con la impotencia de haber podido sacar más puntos. Sacamos uno de seis y ahí sí realmente se complicó", recordó.

En ese contexto, la fortaleza emocional resultó tan importante como el funcionamiento futbolístico. El entrenador consideró fundamental sostener la confianza del grupo incluso cuando los resultados no acompañaban. "Lo que hay que tratar es generar energía positiva para que cuando te toquen las derrotas el equipo esté fuerte, esté confiado en que lo va a revertir y en la otra fecha tratar de recuperar los puntos perdidos", explicó.

Esa preparación terminó siendo determinante en el encuentro decisivo frente a Nacional, cuando Cerro sabía que una victoria le permitiría asegurar su lugar en Primera División. "En realidad es todo plan de partido respaldado por el equilibrio emocional. Si el equilibrio emocional no está adecuado, podrían haber existido expulsiones o peleas con rivales o discusiones con los compañeros. El equipo estaba bien templado e hizo el partido que tenía que hacer", destacó.

Los jugadores de Cerro festejan el gol de Emiliano Rodríguez. Foto: Estefanía Leal.

El regreso después de casi dos años y un futuro que todavía no quiere pensar

La permanencia de Cerro también significó una satisfacción especial para Cappuccio desde lo personal. El entrenador llevaba casi dos años sin dirigir cuando recibió la propuesta del club y decidió asumir uno de los desafíos más exigentes de su carrera.

Lejos de considerar que necesitaba demostrar su vigencia, entiende que la falta de oportunidades es una realidad que atraviesan muchos entrenadores. "Yo creo que hay muchos entrenadores que hoy no están trabajando y que son competentes para tomar equipos. Lo que pasa es que somos muchos para pocos equipos. Es una gran rueda gigante en la que a veces estás abajo, a veces estás arriba y a veces te toca esperar turno", reflexionó.

De todas maneras, reconoció que extrañaba profundamente la actividad y que volver a estar al frente de un plantel le permitió recuperar sensaciones que necesitaba. "La adrenalina de estar dentro del campo entrenando o en los partidos se extrañaba muchísimo. Estar dentro de una cancha a mí me hace muy feliz", confesó.

Ahora, con el objetivo cumplido y Cerro asegurado en Primera División para la temporada 2027, llegará el momento de analizar su futuro. Sin embargo, Cappuccio todavía no quiere adelantarse a lo que vendrá. Después de varios meses de tensión y de una definición que exigió hasta el último esfuerzo, el entrenador prefiere disfrutar del presente.

"No estoy en condiciones de pensar en mañana todavía, porque me estoy recuperando de ayer", respondió cuando fue consultado sobre su continuidad. Una frase que resume el desgaste emocional de una campaña que terminó con el objetivo cumplido. Cerro seguirá jugando en Primera División y Cappuccio, después de casi dos años alejado de los bancos, volvió para asumir una misión difícil y terminó consiguiendo lo que fue a buscar.