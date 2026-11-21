“Era un partido difícil, sabíamos lo que nos jugábamos y solo nos servía ganar, así que hoy quedó demostrado el equipo de hombres que somos, que teníamos un objetivo claro”, dijo Brahian Alemán tras la victoria 2-0 de Cerro ante Nacional que les permitió salvarse del descenso.

Y profundizó: “A pesar de que mucha gente nos dio por muertos, respondimos y demostramos que somos fuertes, así que estoy muy contento y orgulloso del equipo".

Respecto de cómo define el encuentro que realizaron, dijo: "Hicimos un excelente partido desde abajo hacia arriba y estamos muy felices de que Cerro se quede en Primera División. Ahora a festejar con la familia, a estar un poquito más tranquilos que nos sacamos un peso de encima, así que la verdad que estamos muy bien".

Al ser consultado por Ovación acerca del gol anotado por Emiliano Rodríguez y el proceso de crecimiento que viene desarrollando, respondió: "Es un jugador que tiene unas condiciones terribles, la verdad que ya lo conoce todo el mundo. Pero creo que está en él si quiere ser bueno o no. Él sabe que es bueno, pero su cabeza lo dice todo. Ya está grande, tiene que ser responsable. Nosotros le hablamos, lo ayudamos, pero ya queda en él. Condiciones tiene de sobra".

Brahian Alemán y lo que le cambió Alejandro Cappuccio al equipo

Sobre la influencia que tuvo el entrenador Alejandro Cappuccio en el logro colectivo, Alemán afirmó: "Creo que impuso una idea, nos dio herramientas. Nosotros sabíamos que podíamos porque la verdad que tenemos un plantel de la puta madre y lo demostramos, hicimos 33 puntos, así que solo necesitábamos un poquito de orden".

Alejo Macelli: "Hicimos un partido a la altura de Cerro"

Emiliano Rodríguez en su festejo de gol ante Nacional. Foto: Estefanía Leal.

Alejo Macelli, capitán de Cerro, habló visiblemente emocionado tras lograr el objetivo: “Un agradecimiento a Dios que nos dio la oportunidad de poder salvar a Cerro. Fue un gran partido y no dudábamos de nosotros, tenemos un buen plantel, nos hicimos fuertes puertas adentro e hicimos un partido a la altura de lo que se jugaba y a la altura del club”, inició con una sonrisa.

Después dejó elogios para Emiliano Rodríguez: “Me alegro por él porque ha pasado momentos duros, fue resiliente, la luchó, supo escuchar y nos terminó dando el triunfo de una manera increíble”.

Alejandro Cappuccio: "Es un premio justo a tanto esfuerzo en silencio"

Alejandro Capuccio se mostró orgulloso del desempeño colectivo del albiceleste después de la victoria: ”Fue una alegría muy grande, es un reconocimiento a los jugadores, que son unos fenómenos. Cuando llegamos estábamos a nueve puntos de salvarnos y los futbolistas hicieron 33 puntos”, le dijo a AUFTV.

Después extendió el agradecimiento: “Al cuerpo técnico entero, el Gato Tancredi, al Beto Hornos, a todo el staff institucional que metió como un caballo y creo que es un premio justo a tanto esfuerzo en silencio”.

Consultado sobre el verdadero motivo de la permanencia dijo: “Fue creer en el talento que tienen los jugadores de Cerro, que estaban infravalorados. Ellos empezaron a creer y por eso hicieron esa cantidad de puntos”. A modo de cierre dijo que en el plano ofensivo pudieron haber estado algo mejor, pero que no les faltó nada “en cuanto al cumplimiento del plan, la entrega, el amor y la pertenencia”.