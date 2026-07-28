Brahian Alemán: la pelea por la permanencia, el cambio con Alejandro Cappuccio y la confesión sobre Peñarol

—En lo personal, por suerte me estoy sintiendo bien. Cada partido un poquito mejor, gracias a Dios. Estoy contento con el grupo, con cómo se están haciendo las cosas y con cómo arrancamos esta parte del Intermedio.

—¿ Cómo te sentís en este momento, tanto en lo personal como con el equipo? Además, después de tanto tiempo, ¿cómo se vive mirar la tabla y no estar en la zona de descenso ?

—Desde el primer día nos marcó una idea de juego a la que tratamos de adaptarnos rápidamente. Nos dio intensidad, orden, y creo que esa es la base. Además, es un técnico que les da confianza a todos los jugadores, tanto a los que juegan como a los que no. Eso está bueno, porque todos estamos preparados sabiendo que en cualquier momento nos puede tocar, como ya pasó con casi todo el plantel. Se genera una competencia sana dentro del grupo, que siempre es fundamental. Obviamente el que no juega se enoja, porque es normal, pero lo importante es entrenar bien, estar contento por el compañero y entender que hoy estamos todos en Cerro y que hay que defender el escudo antes que nada.

—En estos últimos partidos te vimos jugando prácticamente como la referencia ofensiva, sin un nueve clásico. ¿Fue una idea de Cappuccio?

—Sí, en estos partidos fue así. Me pidió que le diera una mano en esa función. Obviamente uno está para ayudar al grupo donde el cuerpo técnico lo necesite. Sé que no soy un nueve de área, pero trato de aportar lo más que pueda y creo que viene saliendo bastante bien.

—Cerro es un club con una hinchada muy pasional. ¿Cómo manejás esa presión cuando los resultados no acompañan?

—La verdad es que desde que llegué a Cerro la gente me trató muy bien. Tuvimos partidos malos y otros en los que no se dieron los resultados, pero merecíamos más. El único episodio fue aquel partido que perdimos con Peñarol, que tampoco pasó a mayores. Si querés llamarlo un incidente, fue eso, pero nada más. La verdad no puedo hablar de una presión especial de la gente porque siempre nos apoyó, tanto en las malas como en las buenas.

—Después de tantos años jugando en el exterior, ¿cómo comparás el fútbol uruguayo con otras ligas? ¿Está tan lejos como muchas veces se dice?

—Sí, sinceramente estamos muy por debajo de lo que es el fútbol internacional hoy en día. Estaría bueno mejorar muchas cosas, porque creo que es lo que le falta al fútbol uruguayo. Ojalá se pueda ir mejorando con el tiempo, pero la realidad es que hoy estamos varios escalones abajo de lo que es el fútbol internacional.

—En varios períodos de pases se habló de un posible pase tuyo a Peñarol. ¿Estuviste realmente cerca de llegar?

Brahian Alemán con la pelota ante la marca de Eric Remedi en el partido entre Peñarol y Cerro. Foto: Leonardo Mainé.

—Sí, en muchos mercados me nombraron, decían que estaba en carpeta y todo eso. Hace un año estuve muy cerca de llegar, pero por distintas circunstancias no se dio. Ya pasó, hoy estoy en Cerro, disfrutando y tratando de sacar esta situación adelante.

—Mirando tu carrera, que fue muy extensa y con pasos por varios países, ¿te quedó algún club pendiente o alguna decisión de la que te arrepientas?

—No, sinceramente nunca me arrepentí de nada. Siempre fui consciente de las decisiones que tomé. Después las cosas pueden salir bien o mal, pero eso muchas veces no depende solo de uno, sino también del club o del momento que le toca vivir. Pero arrepentirme, nunca.