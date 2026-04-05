Cerro 1-0 Defensor Sporting: Brahian Alemán fue figura y le dio tres puntos vitales al Villero como local

El Estadio Luis Tróccoli recibió uno de los partidos que le dio continuidad al Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya porque Cerro recibió a Defensor Sporting (15:30) en un partido con unidades muy importantes en juego, pero de cara a distintos objetivos.

Los dirigidos por Alejandro Apud fueron los que se terminaron quedando con los tres puntos luego del gol de Brahian Alemán sobre el final del encuentro y lo hicieron de forma justa porque tuvieron más chances de gol ante un equipo de Román Cuello que quedó en el debe.

La victoria es clave para el Villero pensando en la permanencia, mientras que los de Parque Rodó dejaron pasar la oportunidad de crecer en la tabla de posiciones del Torneo Apertura.

Primer tiempo:

En el Estadio Luis Tróccoli, los primeros 45 minutos se fueron sin demasiado juego entre Cerro y Defensor Sporting. Las chances fueron escasas y se apreció en el marcador, pero también en que el local tuvo apenas dos posibilidades de gol y la visita tuvo la restante.

La primera fue precisamente para los de Román Cuello cuando Facundo Castro se escapó en solitario, se sacó de arriba al arquero Correa y definió con el arco libre, pero se sancionó posición adelantada, lo que invalidó el tanto que adelantaba al violeta.

Tras esa chance, el Villero también tuvo las suyas con un dos intentos de Bruno Morales, el primero cerrado por Lucas Paul de los Santos cuando sacaba un remate dentro del área y el otro tras un cabezazo que buscaba el arco de Kevin Dawson y Francisco Sorondo mandó al tiro de esquina al cruzar justo.

Alejo Macelli en la marca de Nicolás Wunsch en el partido entre Cerro y Defensor Sporting. Foto: Ignacio Sánchez.

Segundo tiempo:

Si Cerro había sido superior en el primer tiempo, lo terminó de confirmar en el complemento y no solo porque Brahian Alemán puso el gol que valió el triunfo, sino porque además tuvo varias chances para ponerse en ventaja cuando el encuentro aún estaba empatado.

De hecho, Lucas Paul de los Santos sacó en la línea un remate de Mateo Argüello que ya había vencido a Kevin Dawson y Brahian Alemán ponía pelota complicadas dentro del área violeta, hasta que fue el experimentado volante quien encontró el gol.

Tiago Rijo desbordó, puso la pelota atrás y Alemán remató de zurda, fuerte y arriba para superar al arquero rival y darle así el triunfo al Villero que se sostuvo, además, en una gran atajada de Fabricio Correa ante la única chance de gol que generó la visita y terminó en un zapatazo de Lautaro Navarro.

El festejo de Brahian Alemán tras el gol que anotó en el triunfo de Cerro ante Defensor Sporting. Foto: Ignacio Sánchez.

Cerro 1-0 Defensor Sporting:

Cerro: Fabricio Correa; Mateo Argüello, Alejo Macelli, Juan Cruz Guasone, Gianni Rodríguez, Francisco Bregante; Jairo Amaro, Brahian Alemán (90+3' Rodrigo Mederos), Pablo Nongoy (67' Tiago Rijo); Cristian Barros (67' Brian Quinteros), Bruno Morales (89' Nahuel Soria). DT: Alejandro Apud.

Defensor Sporting: Kevin Dawson; Lucas Agazzi, Paul de los Santos, Francisco Sorondo (89' Mateo Caballero), Axel Frugone; Erico Cuello (67' Alan Torterolo), Germán Barrios, Nicolás Wunsch (67' Brian Lozano); Facundo Castro (75' Valentín Rodríguez), Brian Montenegro, Alexander Machado (75' Lautaro Navarro). DT: Román Cuello.

Gol: 83' Brahian Alemán (C) / 1-0.

Amarillas: Brahian Alemán, Mateo Argüello, Cristian Barros, Alejo Macelli, Bruno Morales (C); Erico Cuello, Axel Frugone, Lautaro Navarro (DS).

Hora: 15:30

Estadio: Luis Tróccoli

Televisa: DSports, cables, Disney+ y Antel TV.

Árbitro: Javier Feres

Asistentes: Marcelo Alonso y Julián Perez

Cuarto árbitro: Juan Cianni

VAR: Daniel Fedorczuk