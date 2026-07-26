Cerro vs. Racing en vivo por el Intermedio: el Villero busca salir del fondo y el Cervecero seguir en la pelea

Cerro y Racing se enfrentarán este domingo desde las 15:00 horas por la sexta fecha del Torneo Intermedio de la Liga AUF Uruguaya en un partido con necesidades diferentes para ambos equipos. El encuentro se disputará en el estadio Luis Tróccoli y se podrá ver por DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior, Disney+, Antel TV y sus respectivas plataformas. El árbitro será Hernán Heras.

El conjunto albiceleste llega con la urgencia de sumar para comenzar a despegarse de la zona baja de la Tabla Anual. Cerro tiene 15 puntos en la acumulada y ocupa el último lugar, por lo que cada partido representa una oportunidad para recuperar terreno y mejorar su situación en la temporada. En el Torneo Intermedio, los dirigidos por el cuerpo técnico albiceleste suman seis unidades y están quintos en la Serie A. Necesita ganar para igualar la línea de Danubio, que es el primer equipo por sobre la zona roja.

El local viene de conseguir una importante victoria en la fecha anterior, cuando derrotó 2-1 a Liverpool como visitante. El triunfo significó un envión para un equipo que necesita transformar los buenos momentos en una regularidad que le permita abandonar la parte baja de la tabla. Ahora buscará hacerse fuerte en el Tróccoli, donde tendrá enfrente a uno de los equipos que mejor campaña ha realizado en lo que va del año.

Racing, por su parte, llega con una posición mucho más favorable en la Tabla Anual. El equipo dirigido por Cristian Chambian suma 38 puntos y marcha tercero, detrás de Deportivo Maldonado y Peñarol, que tienen 40 puntos y un partido más. El Cervecero fue campeón del Torneo Apertura y mantiene una campaña regular que lo tiene en la pelea por los primeros lugares de la acumulada.

En el Intermedio, Racing ocupa el cuarto puesto de la Serie A con siete puntos, aunque tiene la posibilidad de escalar si consigue una victoria en el Tróccoli. En su última presentación empató 1-1 con Peñarol en el Estadio Centenario.

El partido presenta así un atractivo contraste. Cerro necesita los tres puntos para salir del fondo de la Anual y fortalecer su pelea por la permanencia, mientras que Racing buscará confirmar su buen momento y seguir presionando a los equipos que tiene por encima.

Cerro vs. Racing: alineaciones probables

Día: Domingo 26 de julio de 2026

Hora: 15:00

Torneo: Torneo Intermedio, sexta fecha.

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior, Disney+ y Antel TV.

Cerro: Yonatan Irrazábal; Damián Suárez, Nahuel Arena, Juan Guasone, Gianni Rodríguez; Rodrigo Mederos, Alejo Macelli, Agustín Miranda; Cristian Barros, Brahian Alemán, Matías Ocampo.

DT: Alejandro Cappuccio

Racing: Federico Varese; Guillermo Cotugno, Ramiro Brazionis, Federico Álvarez, Martín Ferreira; Esteban da Silva, Juan Bosca, Álex Vázquez, Rodrigo Dudok; Sebastián da Silva, Tomás Habib.

DT: Cristian Chambian.

Árbitro: Hernán Heras.

Asistentes: Pablo Llarena y Julián Pérez.

VAR: Daniel Rodríguez.

Estadio: Luis Tróccoli.