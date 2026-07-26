El uruguayo Kevin Altez protagonizó altercado con un árbitro en Chile: amagó darle un cabezazo y se fue expulsado

El futbolista uruguayo Kevin Altez fue protagonista de un tenso episodio este sábado por la noche, durante el empate 3-3 entre Huachipato y Cobresal, correspondiente a la fecha 16 de la Primera División de Chile, disputado en Talcahuano.

El mediocampista ofensivo de 21 años, jugador de Huachipato, tuvo un fuerte cruce con el árbitro Héctor Jona cuando su equipo estaba en desventaja 3-2. Junto a varios de sus compañeros, fue a reclamarle al juez luego de que decidiera detener una jugada en lugar de aplicar la ley de ventaja, tras un choque entre el arquero Alejandro Santander y el defensor Franco Bechtholdt, ambos jugadores de Cobresal.

La discusión fue subiendo de tono y el uruguayo terminó cara a cara con el árbitro, quien también reaccionó ante los reclamos y protagonizó un intercambio con el futbolista cuando transcurrían 86 minutos de partido.

En medio del enfrentamiento, Altez amagó con darle un cabezazo al juez y debió ser apartado por sus propios compañeros. La acción terminó con la expulsión del futbolista uruguayo.

El árbitro Jona encara a jugador de Huachipato Altez que lo agrede con un cabezazo en la nariz. Que linda vuelta del fútbol chileno pic.twitter.com/OQgECRbxkf — Escobillana (@escobillana) July 25, 2026

Aunque en el video no se llega a apreciar la fuerza con la que el uruguayo se aproximó sl juez, tras el partido, Héctor Jona manifestó haber recibido un golpe en la nariz. La situación podría derivar en una importante sanción para Altez, que ahora deberá esperar la resolución correspondiente por lo ocurrido durante el encuentro.

Altez, formado en Montevideo City Torque, con paso por Defensor Sporting y las selecciones juveniles de Uruguay, acumula dos goles y una asistencias en 21 partidos con Huachipato durante 2026, en los que recibió tres amarillas y la roja de este sábado.