El Loco Abreu evaluó el penal que picó Luis Suárez para darle el tirunfo a Inter Miami: "Aprendí del mejor"

El reloj marcaba 80 minutos cuando Inter Miami y Montréal empataban sin goles en una jornada ajustada en la MLS de Estados Unidos. Hasta que apareció Luis Suárez, una vez más, y anotó un golazo de penal, evocando a Sebastián Abreu.

A los 81', el Pistolero se tomó su tiempo para rematar, el arquero eligió un palo y el goleador histórico de la selección uruguaya definió picando la pelota para irse directo a celebrar con sus compañeros con una sonrisa evidente. "Vinimos, ganamos y nos vamos", publicó el salteño para celebrar la victoria por 1-0.

Tras el partido, compartió el gol en sus redes sociales y etiquetó al Loco, a quien es imposible desprender de aquella histórica picada ante Ghana en los cuartos de final de la Copa del Mundo de 2010. "¿Así era?", escribió Suárez en Instagram, consultado al actual DT de Xolos de Tijuana.

Abreu le hizo la devolución y escribió: "Así mismo hijito, jaja".

La respuesta del Loco Abreu al penal picado de Suárez.

El ida y vuelta no terminó ahí, porque en X, el salteño compartió el gol y escribió: "Aprendí del mejor en esto".

El atacante de 39 años registra nueve goles y una asistencia en 14 partidos disputados en lo que va de la temporada 2026. A su vez, ganó seis de los ocho duelos que disputó, dio un pase clave y remató en tres ocasiones, según indican los datos de Sofascore.

El penal picado

Suárez celebró con la camiseta del argentino Germán Berterame, quien sufrió un estremecedor golpe en la cabeza, lo que lo obligó a salir en ambulancia. Por esta razón, el Pistolero compartió las imágenes con un mensaje. "Estamos con vos, Berte!", expresó.