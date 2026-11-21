Y al final salió el sol. Este viernes el clima les hizo pasar a los hinchas de Montevideo Wanderers un poco de lo que vivieron durante todo el año. Calor al inicio, después lluvia y nubes grises, un poco de frío por el agua, lluvia con sol y al final cielo despejado. Porque el Bohemio, que arrancó casi 20 puntos por debajo de uno de los equipos que terminó descendiendo, pasó en 90 minutos de salvar la categoría a clasificar a la Copa Sudamericana.

El fútbol a veces no es justo con los merecimientos, pero lo fue con el Bohemio que inició el año arrastrando 31 puntos de la temporada anterior y tuvo que sumar 57 unidades en esta para mantenerse en Primera División. No fue nada fácil, pero como ayer, miles fueron uno solo. Y eso ayuda.

Los hinchas de Wanderers creyeron en algo que parecía imposible y ayer, un viernes a las 16:30, coparon la tribuna visitante del Franzini y parece que escucharon la arenga que seguro les dio Mathías Corujo a los jugadores. Estuvieron igual de enchufados desde el inicio. “Hoy no podes perder”, cantaban y festejaron cada quite, tranque, anticipo... y cada gol. ¡Y qué golazo!

“Te digo la verdad, no. Se dio por suerte, el de arriba quería que entrara hoy y nos ayudó para salvarnos”, confesó Facundo Labandeira, ya en el Parque Viera donde hinchas y jugadores se reunieron para festejar después del Franzini.

Wanderers fue uno de los primeros equipos en arrancar a entrenar, el 2 de enero, y aunque Labandeira se sumó en marzo, terminó siendo una de las piezas clave. Ayer, a los 31 minutos quedó mano a mano con un defensor fuera del área y la pelota terminó a la espalda de Martín Campaña cayendo en el segundo palo.

Él puede decir que no, pero los hinchas de Wanderers van a contar que la quiso poner ahí. Facundo estuvo iluminado porque un poco más tarde se quedó tirado en el área rival y Agustín Buffa tiró la pelota afuera para que lo atendieran. Acusaba un golpe, el VAR lo revisó y terminó en un penal que los de Wanderers gritaron dos veces como un gol: cuando lo cobraron y cuando Luciano Cosentino lo cambió por gol justo antes del entretiempo.

Liverpool, a una semana de jugar la semifinal, no arriesgó demasiado y el Bohemio cuidó el resultado con hidalguía.

“Todos juntos la banda y los jugadores, todos juntos nos quedamos en la A”, cantaron al final del partido. Así fue todo el año una final a la vez y, como el fútbol fue justo esta vez se van.. pero a la Sudamericana.

Facundo Labandeira festeja su gol para Wanderers ante Liverpool por el Torneo Clausura. Foto: Ignacio Sánchez | El País

Mathías Corujo, feliz con su amuleto: "Por suerte pudimos quedarnos y la pude usar"

Fue de los últimos en volver al vestuario y aún en el Parque Viera le seguían pidiendo fotos. No se negó a ninguna y es que él también lo estaba disfrutando. Cuando arrancó el año la nueva directiva de Wanderers nombró a Mathías Corujo como entrenador y para su primera experiencia en Primera División tenía que sumar, al menos, 50 puntos para mantener al club de sus amores en la A. Hizo 57.

Chiche les transmitió lo que era Wanderers a propios y extraños y el resultado fue un equipo con el carácter que se necesitaba. Empezaron ocho puntos abajo de Progreso, a 12 de Danubio y a 18 de Cerro Largo, que finalmente fueron los que perdieron la categoría. Misión imposible y cumplida.

“Fue estresante, angustiante todo el año, pero la satisfacción ahora vale el triple. Este grupo demostró lo grande que es y los jugadores… se han brindado por este club y estamos eternamente agradecidos a ellos. Fueron unas fieras y estoy emocionado por cómo se brindaron. Pusieron a Wanderers en lo más alto porque para nosotros esto es un campeonato uruguayo”, le dijo el entrenador a Ovación apenas llegó a los vestuarios.

Tenía puesta una camiseta de Wanderers, pero era una muy especial, de uno que ni en sus mejores sueños se iba a imaginar que vivió lo que el fútbol el tenía preparado. “Fue la que usé en pre séptima con 12 años, se la había regalado a un hincha para un museo y se la pedí ahora para este momento. Por suerte pudimos quedarnos y la pude usar. Es importante para mí porque todo comenzó acá. Obviamente ahora se la voy a devolver. Estoy loco de la vida por dejar a este club en Primera”, manifestó Chiche.

En Primera y en la Copa Sudamericana. “Sabíamos que iba todo de la mano y la verdad fue un año increíble, redondo, no sé si voy a tener otro año en lo deportivo de esta manera. Lo disfruto al máximo, es mi club, donde nací”, dijo Corujo.

"Mucha satisfacción, una alegría tremenda"



"Los jugadores se han brindado, la verdad es que son unas fieras"



"Fue un año increíble"



Esto dijo Mathías Corujo tras la salvación de Wanderers.



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Santiago Benítez: "Es una locura. Era descender o meterse en copa"

No salió del club, pero los hinchas lo adoptaron como si fuera así. Santiago Benítez fue uno de los bastiones de esta campaña de Wanderers pra mantener la categoría. "Nos quedamos porque tenemos un grupo de hombres, un cuerpo técnico, jugadores y dirigentes, la banda, somos todos uno. Hoy quedó demostrado. Nos quedamos por ser Wanderers, por la institución que representamos y por el esfuerzo del grupo que desde el 2 de enero viene peleándola con todo en contra. Nadie creía en nosotros. Es una alegría enorme en lo personal y en lo grupal más que nada porque se lo merecía la banda", reconoció una vez que terminó el partido ante Liverpool.

La gente jugó su partido y los jugadores lo sintieron. "Agradecidos de corazón a la gente y también por el cariño que me dieron durante todo el año porque no soy salido del club y el cariño.. No sé cómo agradecerlo. Está loca la gente, así como hoy estuvieron todo el campeonato. Siempre estuvieron en los partidos importantes. Nunca abandonaron y esto es un premio a la institución", dijo Benítez.

De pelear el descenso a clasificar a la Sudamericana. "Es una locura. Este año nos llevó a eso. Era descender o meterse en copa. El fútbol uruguayo es raro en ese sentido, pero estamos muy contentos de cumplir el objetivo. Se nos daban las victorias, pero no podíamos disfrutar nunca porque siempre estábamos pensando en el próximo partido".

🗣️"Se lo merecía la banda"



👉 Santiago Benítez agradeció el cariño de la gente y explicó las razones por las que Wanderers se salvó.



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Facundo Labandeira: "Parecía que era todo guionado y se dio a nuestro favor"

Desde que comenzó la temporada, Wanderers siempre supo a lo que se enfrentaba. "La verdad que sí. Yo me incorporé más tarde al equipo, en marzo, pero desde el 2 de enero como decía el Chiche, era final tras final. Se nos dieron varios resultados, después no se nos daba, parecía que no llegábamos y los de abajo también hicieron una gran campaña. Nos habíamos puesto el límite de 50 puntos, pero faltando seis o siete fechas sabíamos que no nos iba a dar y que teníamos que hacer un esfuerzo más. Por suerte se dio en la última fecha", valoró el autor del primer gol ante Liverpool.

El fútbol fue justo con Wanderers y ahora jugará la Copa Sudamericana. "Se había hablado, aunque no era un objetivo, sabíamos que la lucha por la permanencia nos iba a llevar a una copa por el puntaje que veníamos teniendo. Hoy fue un partido de película porque arrancó lloviendo y al final salió el sol. Parecía que era todo guionado y se dio a nuestro favor".