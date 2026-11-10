"Volver a ser un hincha más": el mensaje de Ruglio tras decidir no presentarse a las elecciones de Peñarol

Después de meses de especulaciones y a 32 días de los comicios, el presidente Ignacio Ruglio confirmó que no se presentará a las elecciones de Peñarol. Así se lo trasladó a su círculo íntimo y a su familia.

Tras dar a conocer la noticia, el actual mandatario publicó un mensaje en WhatsApp y, junto a una foto suya de pequeño, escribió: "Volver a ser un hincha más. Alcancé muchísimo más de lo que pude haber soñado alguna vez. Gracias Peñarol. Siempre Peñarol y corran perros".

El estado de WhatsApp de Ruglio.

Sobre el mediodía habrá una reunión del oficialismo para analizar los pasos a seguir y las propuestas y bases del nuevo proyecto. Marcelo Solomita (Pro Peñarol) y Julio Trostchansky (Triunfo Aurinegro) serán la fórmula que busque hacerse del lugar de Ruglio.

Victor Bedrossian también se incorporará a la lista de 1891, de la cual tampoco formarán parte el actual vicepresidente Eduardo Zaidensztat, Alejandro González, Jorge Nirenberg ni Álvaro Queijo.

Se fragmentó el oficialismo

El domingo fue un día movido a nivel mediático para las elecciones en Peñarol, y la noticia más rimbombante es que el oficialismo que hoy lidera Ignacio Ruglio se fragmentó: Alejandro González, líder de una de las principales agrupaciones que acompañó a Sentimiento 1891 en los últimos tres años de gestión, se distanció para apoyar la candidatura de Santiago Sánchez y completar la fórmula presidencial.

“Mi decisión no es por un tema de cargos. Tomo el riesgo de salir del oficialismo, en el que seguro iba a entrar al Consejo Directivo, para ir en una lista innovadora. Siempre elijo el convencimiento antes de la imposición”, declaró González en Punto Penal (Canal 10), y remarcó que la especulación de Ruglio lo terminó de “convencer de que ese no era el camino” de su agrupación. “Me sentía mucho más afín a la postura de Santi (Sánchez), nos conocemos hace 12 años y siempre trabajamos a la par”, agregó.