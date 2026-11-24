La selección de Uruguay Sub 17 ya está clasificada a los dieciseisavos de final del Mundial de la categoría en Qatar, pero le queda un partido más por el Grupo D: será este miércoles ante su par de Francia, desde la hora 10:30, en el complejo deportivo Aspire Zone.

El equipo que conduce técnicamente Ignacio González querrá cerrar la fase de grupos como líder y con puntaje perfecto. Es por esto que buscará superar al combinado galo, que arriba a este encuentro con una victoria 3-1 ante Haití y una caída a manos de Arabia Saudita por 1-0.

La Celeste llega con el deber cumplido de haber sellado su pasaje a la siguiente ronda de la Copa del Mundo en Qatar tras haber logrado una agónica victoria 3-2 ante Arabia Saudita y luego una contundente goleada 4-1 sobre Haití.

Uruguay Sub 17 - Mundial de Qatar. Foto: Conmebol

En tal sentido, el equipo Celeste querrá sellar la primera fase de este certamen con puntaje perfecto para poder asegurarse el primer puesto del Grupo D sin tener que prestar atención a lo que suceda en el duelo entre Haití y Arabia Saudita.

Uruguay lidera el Grupo D con seis unidades, lo sigue Arabia Saudita con tres puntos, luego viene Francia con tres y cierra Haití sin unidades.

Este choque por la tercera fecha del Grupo D del Mundial Sub 17 entre Uruguay y Francia se podrá ver a través de DSports y DGO por streaming. A su vez, el árbitro del partido será el chino Du Jianxin, secundado por los asistentes chinos Luo Zheng y Liu Zongqi, el cuarto será Ahmed Darwish de Emiratos Árabes Unidos y el quinto será Yasser Sabeil también de Emiratos Árabes Unidos.

Formato de disputa

Al igual que el último Mundial de mayores (Canadá, México y Estados Unidos en 2026), son 48 las selecciones que participarán de la Copa del Mundo Sub 17 en Qatar de este año. Por medio de un sorteo, los combinados participantes fueron repartidos en doce grupos de cuatro.

Los que avanzarán a los dieciseisavos de final serán aquellos equipos que terminen primeros y segundos en los grupos, mientras que los ocho mejores terceros también sacarán su pasaje a la siguiente instancia del certamen.

La final del torneo se llevará a cabo el domingo 13 de diciembre en el Estadio Internacional Khalifa.

Los convocados de Uruguay para el Mundial Sub 17

Ignacio González con Leandro Muñiz en el Mundial Sub 17 de Qatar. Foto: Conmebol

A continuación, los 21 convocados por Ignacio González para disputar el Mundial Sub 17 con la selección uruguaya juvenil:

• Luis Machín (Nacional)

• Mateo Díaz (Peñarol)

• Bautista Gavary (Paysandú)

• Gabriel Da Silva (Peñarol)

• Lautaro Muñíz (Nacional)

• Johann Fernández (Boston River)

• Felipe De León (Nacional)

• Dante Rodella (Nacional)

• Dahel Guedes (Peñarol)

• Johel Farías (Nacional)

• Bruno Bueno (Nacional)

• Pablo Barreiro (Liverpool)

• Facundo Rodríguez (Montevideo City Torque)

• Nicolás Rodríguez (Atlético de Madrid)

• Ramiro García (Nacional)

• Thiago Brizuela (Liverpool)

• Alan Soares De Lima (Defensor Sporting)

• Nicolás Scotti (Defensor Sporting)

• Facundo Saldaña (Boston River)

• Juan Gancheff (Boston River)

• Matteo Correia (Defensor Sporting)