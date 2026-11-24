Desde 2017, Tenis El Pinar y Nacional se repartían los títulos de la Divisional A de la Liga Universitaria, hasta que Old Woodlands cortó la hegemonía. Llegó a la máxima categoría desde la G, con ascensos y títulos consecutivos, pero la elite fue un desafío: el título tuvo que esperar cuatro años hasta este 2026 y se les dio acompañado por los de Sub 20 y Reserva.

El entrenador de mayores es Nicolás Pirotto, goleador histórico de Playa Honda y técnico desde que hizo el curso a los 20 años. Llegó a Old Woodlands para dirigir la reserva, convocado por Gonzalo Guasco, quien había sido su técnico en el liceo e impulsó el ascenso desde la G. Trabajaron juntos tres años, hasta que Guasco pasó al fútbol profesional y Pirotto asumió la primera.

“Me encontré con una cantidad de muchachos con una mentalidad ganadora que desde el día uno se notaba”, contó a Ovación. Pero sabía que el salto a la A no iba a ser sencillo. “Siempre les decíamos que no se sintieran frustrados si no se daban enseguida los títulos. Lo más importante era mantenerse tres o cuatro años y no subir y bajar como hacen muchos equipos”. Hubo momentos en los que pelear en mitad de tabla generó desmotivación, reconoció, “pero por suerte nunca aflojaron”.

“Nos costó al principio los partidos contra los rivales de arriba. Hacíamos buenos partidos, pero no podíamos sumar a veces por falta de experiencia y errores fáciles de solucionar. Eso nos costó y nos hicimos un equipo sólido”. Nacional y Tenis El Pinar se hacían fuertes al final de temporada, pero Woodlands terminó peleando con Urunday. “Era un poco el miedo por la falta de experiencia que teníamos para definir este tipo de partidos, a los que ellos estaban acostumbrados. Hicimos las cosas bien, se nos dio y estuvimos a la altura. Fuimos el equipo más regular”.

La principal fortaleza estuvo en la defensa: recibieron 13 goles en 22 partidos y con 13 vallas invictas. “La base del equipo estaba en que cada uno tenía que cumplir un rol. Todos tenían que correr y siempre les decía que no teníamos ningún fenómeno; si no corríamos los 11, no teníamos chance”.

EXPERIENCIA VS. AUF Old Woodlands, que entrena tres veces a la semana con casi 40 jugadores entre Mayores y Reserva, disputó un amistoso frente a Lito, de la Divisional C de AUF y que esté año derrotó a Wanderers y empató con Danubio en Copa Uruguay. ¿Puede el mejor equipo de la Liga Universitaria competir a ese nivel? "Te soy sincero, me parece que no", respondió Nicolás Pirotto. "Hay una diferencia grande entre el profesionalismo y la Liga. Si bien mejoró mucho la intensidad y el ritmo, nosotros a principio de año hicimos un amistoso con Lito y perdimos 2-1 haciendo un partidazo, pero fueron mucho más intensos que nosotros y ellos se notaba que estaban en una práctica. La diferencia es que entrenan todos los días hace 10, 15 años", reconoció el entrenador de OWC.

La incorporación: un solado del proceso Tabárez en la selección uruguaya

Primera y Reserva reúnen a 45 jugadores y entrenan juntos tres veces por semana en el complejo del club. Pirotto trabaja con Ale Galván, técnico de la Reserva, bajo la supervisión del preparador físico Sebastián Urrutia. “Nos dio un salto de calidad enorme”, resumió sobre su llegada. Urrutia conoce Old Woodlands desde sus comienzos y trabajó durante 13 años junto a Óscar Washington Tabárez en la selección uruguaya. “Es una persona muy especial, le llega mucho al jugador. Sabe un montón, pero sabe transmitirlo y enseñar, no se guarda los conocimientos para él. Lo que aprendí este último año con él no lo aprendí en 20 años de fútbol”, destacó.

Campeones: Galván (entrenador de reserva), Pirotto (entrenador de mayores), Urrutia (preparador físico) y Castelo (ayudante técnico).

Pirotto no tiene un estilo definido: analiza las herramientas de su equipo y las características del rival. “Soy bastante obsesivo con eso. Es un problema que tengo en casa, que me dicen ‘¿Por qué te vas a las ocho de la mañana si jugás a las 11?’ Trato de ir a ver a los rivales y aunque los veas un tiempo, siempre sacás información”.

El crecimiento también tiene respaldo institucional. Pirotto destacó el apoyo del colegio y el trabajo de Carlos Fleurquin, presidente del club, y Santiago Bzurovski, coordinador de fútbol. “Hace algunos años cada categoría se manejaba a su forma y ahora está todo centralizado, con apoyo del colegio”, explicó con claridad.

Ahora, al flamante campeón le queda otro desafío: la Copa de Campeones. Si supera el primer partido ante Numa Turcatti este miércoles, jugará el domingo a las nueve de la mañana contra el ganador de Nacional y Elbio Fernández. La noche anterior, el sábado, Old Woodlands tendrá su fiesta institucional, una celebración que se organiza durante seis meses, reúne a más de 2.000 personas y termina a las siete de la mañana. “No puedo pedirles que no vayan a disfrutar porque sería egoísta de nuestra parte después de todo lo que consiguieron”, dijo Pirotto. Una postal de la Liga Universitaria: buscar otra copa y, en el medio, compartir la fiesta de todo el club.

Old Woodlands festejando el título de campeón de la Divisional A en mayores de la Liga Universitaria. Foto: LUD