Tras su salida de Nacional, Martín Ligüera está "cerca" de asumir como director deportivo de Boston River

Martín Ligüera está "cerca" de asumir como nuevo director deportivo de Boston River, de acuerdo a lo que informó Canal 5 y confirmó Ovación este lunes por la tarde. El exfutbolista, que el pasado 16 de agosto renunció a la secretaría técnica de Nacional junto con el mánager general Sebastián Eguren tras una serie de resultados adversos, podría ser presentado este martes 17 de noviembre en caso de que se resuelvan los detalles finales.

Ligüera cuenta con un amplio recorrido que incluye varios pasajes como entrenador de las juveniles del tricolor. A su vez, desde el 22 de marzo hasta el 9 de abril del 2021 dirigió cuatro partidos como interino del plantel principal del Bolso.

Lo volvió a hacer entre el 22 de agosto y el 15 de diciembre del 2021 donde estuvo al mando en 15 partidos oficiales.

Martín Ligüera en el partido entre Atlético Nacional y Nacional por Copa Libertadores. Foto: EFE.

También sumó experiencia como entrenador de Rentistas entre el 28 de abril y el 29 de setiembre del 2024. Allí dirigió un total de 20 partidos.

Por otra parte, entre el 31 de marzo y el 6 de abril del 2025 volvió a ser interino de Nacional en dos ocasiones.

De acuerdo a lo que pudo saber Ovación, el vínculo contractual que pactará con Boston River será por "más de un año" con la mira puesta en un proyecto deportivo de mediano plazo.