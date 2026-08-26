"Todo el mundo sabe...": Nacional presentó de manera oficial a Gastón Martirena con un video particular

Nacional cerró la incorporación de Gastón Martirena a días del clásico frente a Peñarol por la cuarta fecha del Torneo Clausura y este miércoles al mediodía lo presentó de manera oficial a través de un video que difundió en sus redes sociales. El lateral derecho de 26 años llega desde Racing a préstamo con cargo hasta julio del 2027. A su vez, el tricolor tiene una opción de compra que oscila en los US$4.500.000.

"Todo el mundo sabe", comienza diciendo el video con el que el tricolor presentó a su figura. Esa frase se repite en diferentes medios de comunicación hasta que llega el turno de escuchar la voz del lateral: "Todo el mundo sabe que siempre desde chico fui hincha de Nacional", afirmó.

"Estoy preparado para el clásico", dijo Gastón Martirena en conferencia

“Fueron días muy difíciles porque tuve oportunidades por todos lados, pero quedé contento de poder terminar en Nacional”, inició Martirena este martes por la noche en la conferencia de prensa que dio en el Hotel Hyatt Centric.

También reveló un llamado que Neymar le hizo ayer por la mañana para intentar convencerlo de su arribo al Santos: “Me volvieron a llamar desde Santos y por momentos hablé con Neymar. Fue un placer, no podía creerlo. Le expliqué que venía a jugar a mi país y al club del que soy hincha y lo entendió; me agradeció y me dio para adelante”.

Al ser consultado sobre si jugará el clásico, contestó: “No he hablado con Daniel (Carreño), mañana entreno y voy a estar disposición. Si me ve para jugar, estoy preparado, vengo entrenando y será decisión de él. Ese partido es un antes y un después”.