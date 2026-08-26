Gastón Martirena habló del dorsal que le gustaría usar en Nacional y recordó un gol clásico del Chino Recoba

Gastón Martirena, nueva incorporación de Nacional en la antesala del clásico ante Peñarol, se realizó la revisión médica este miércoles por la mañana y en la tarde tendrá su primer entrenamiento bajo el mando de Daniel Carreño. En su arribo a Montevideo dio una conferencia en el Hotel Hyatt Centric y reveló cuál es su dorsal favorito pensando en el debut: "Uso la 15, creo que no está libre", inició.

Consultado acerca de una alternativa, respondió: "No sé, capaz que el 18. Si está (disponible) lo uso y si no el número que me den ellos".

En la actualidad, ambos dorsales están ocupados ya que el primero pertenece a Paolo Calione y el segundo a Pavel Núñez. Resta esperar para saber si alguno de ellos decide cedérselo o si finalmente el lateral de 26 años opta por elegir otro.

En referencia a qué recuerdos tiene con Nacional como hincha, Martirena respondió: "Se me viene uno ahora a la cabeza, el gol del Chino Recoba de tiro libre en el clásico. En ese momento estaba en mi casa, de seguro en una comida familiar porque nos juntábamos todos en la casa del Nico, mi tío, con la camiseta de Nacional para ver el partido. Ahí entrenaba en las juveniles de Liverpool y lo vivía como hincha. Ahora es totalmente diferente y lo puedo contar, que es muy precioso".

Asimismo, reveló que desde chico anhelaba poder representar al tricolor en la cancha: "Siempre, ahora lo visualizo más, es muy hermoso esto: estar con mis compañeros, poder entrenar e ir al Gran Parque Central, que nunca fui. Fui a verlo nomás un par de veces, siempre fui socio desde chico y es muy lindo".

Gastón Martirena y su arribo a Uruguay para ser nuevo jugador de Nacional. Foto: Estefanía Leal.

Ante la pregunta de si sueña con un gol clásico después de haber marcado goles importantes en Racing, respondió: "Es una pregunta muy pesada esa. En Racing sí, al principio me costó un poco, después me adapté bien, ojalá Dios quiera que podamos llevarnos un resultado muy importante de ahí (el clásico) y que todos estemos contentos".

Sobre cómo se encuentra desde el plano físico después de ser suplente en siete de los últimos ocho partidos, dijo: "Yo me siento bien físicamente, estaba entrenando siempre al máximo. Sin tener minutos, pero siempre entrenando al máximo para ver si me tocaba o o. Estoy bien y quiero entrenarme al cien por ciento con mis compañeros y, si estoy a la orden, estoy, y si no para el próximo que viene voy a estar".

Por último se refirió a la alegría de su familia tras concretar el arribo al Bolso: "Cuando yo estaba en Liverpool obviamente que siempre quería ganar porque defendía a Liverpool y en ese momento lo veía muy lejano, pero hoy se me dio estar acá y lo voy a defender al máximo como jugador, como hincha, como sea, y defender a mis compañeros también porque yo vengo a sumar. Mi familia es toda de Nacional".