Gastón Martirena tras su llegada a Nacional: la disposición para jugar el clásico y la charla con Neymar

Gastón Martirena fue confirmado este martes como nueva incorporación del Nacional de Daniel Carreño en la antesala del clásico ante Peñarol por la cuarta fecha del Torneo Clausura. El lateral derecho de 26 años arriba a préstamo con cargo desde Racing y su contrato se extiende hasta julio del 2027. El Bolso tiene una opción de compra en su poder.

Tras su frustrado arribo al Santos de Neymar, el uruguayo cumple su sueño de representar al tricolor, club del que es confeso hincha. Sobre lo que representa este paso en su carrera, dijo: "Estoy contento porque se pudo dar. Fueron días muy difíciles porque tuve oportunidades por todos lados, pero quedé contento de poder terminar en Nacional, es un gran desafío para mi y aunque la vi muy lejos esta oportunidad y hoy estoy contento de la vida".

Precisamente sobre el hecho de no llegar al club norteño y una supuesta charla con el "10" del Peixe confesó: "Esperaba la pregunta, ja. Me volvieron a llamar hoy de mañana desde Santos y por momentos hable con Neymar. Fue un placer hablar con él, no podía creerlo, le agradecí porque tenia todo hablado con Nacional y tenía que viajar para acá. Le expliqué que venía a jugar a mi país y al club del que soy hincha y lo entendió. Me agradeció y me dio para adelante, ojalá en otro momento nos volvamos a encontrar".

👉 Gastón Martirena, nuevo refuerzo de Nacional, al llegar a Montevideo: Desde la llamada que tuvo con Neymar hasta si se ve jugando el clásico del próximo domingo.



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La pregunta es evidente al llegar pocos días antes de la disputa del clásico ante Peñarol: ¿va a jugarlo? "No he hablado con Daniel (Carreño, el técnico), mañana entreno y voy a estar disposición y si me ve para que juegue, estoy preparado, vengo entrenado y la decisión será de él", confesó.

Respecto al momento que vive el Bolso en lo deportivo, manifestó: "Es fútbol, son momentos y un partido puede cambiar todo, El partido del fin de semana que viene es un antes y un después, pero es un club grande en el que hay mucha exigencia y siempre hay que estar arriba, vengo a dar lo mio, a aportar y llego positivo con ganas de lograr muchas cosas".

Flavio Perchman y Gastón Martirena tras su arribo a Uruguay para jugar en Nacional. Foto: Estefanía Leal.

"He perdido rodaje, porque esto es fútbol y son altibajos todos el tiempo, el club (Racing) lo entendió que yo tenía que agarrar minutos, mostrarme para salir al mercado y lo mejor era venir a Nacional y demostrar quién soy. Yo me creo que siempre puedo dar un poco más y le puedo dar mucho a Nacional", subrayó.

Como hincha, Martirena afirmó que uno de los momentos más recordados fue "El gol del Chino Recoba de tiro libre". "De seguro ese día estaba en mi casa en una comida familiar porque nos juntábamos en lo de mi tío, lo vivía como hincha y entrenaba en Liverpool. Lo puedo contar porque es muy precioso. Ahora visualizo ser yo el protagonista de eso", sentenció.

Martirena, que en el fútbol uruguayo ya representó a Liverpool entre 2020 y 2023, tendrá su segunda experiencia en el ámbito local. Viene de ser pieza clave en la Academia para la obtención de la Copa Sudamericana 2024, donde dejaron atrás una racha de 36 años sin títulos continentales.

También tuvo un rol preponderante en la obtención de la Recopa Sudamericana 2025 con asistencia incluida en el partido de vuelta frente a Botafogo.

Si bien perdió terreno desde el inicio de la era de Juan Pablo Vojvoda en la Academia, y fue suplente en siete de los últimos ocho partidos, supo ser titular indiscutido en el ciclo de Gustavo Costas y dejó una huella en su pasaje por Avellaneda; ahora pretende hacerlo en Nacional.