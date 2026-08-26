Gastón Martirena en Nacional: del "estoy preparado para el clásico" a qué puede aportarle al equipo de Carreño

Asolo días del partido que definirá su año deportivo, Nacional cerró la llegada de Gastón Martirena proveniente de Racing de Argentina. Arribó a préstamo con cargo hasta julio del 2027 y opción de compra incluida.

El lateral derecho de 26 años hizo historia en la Academia bajo el mando de Gustavo Costas, pero desde la asunción de Juan Pablo Vojvoda fue suplente en siete de los últimos ocho partidos y solo sumó 45 minutos frente a Tigre. Tras su salida trunca al Santos, retorna al ámbito local.

¿Qué le puede aportar al tricolor de Daniel Carreño? En primer lugar, toda su experiencia en una liga argentina caracterizada por el ritmo y la intensidad. Dejó Avellaneda con un saldo de 109 partidos en los que aportó 12 goles y 14 asistencias.

Más allá de lo numérico, tuvo actuaciones consagratorias en el plano continental que dan prueba de su carácter. Fue pieza clave en la obtención de la Copa Sudamericana 2024 donde no solo tenía un lugar indiscutido en la oncena, sino que marcó goles que quedaron en la retina de los hinchas de Racing por su trascendencia.

En la semifinal de ida de la Copa Sudamericana 2024 contra Corinthians en São Paulo, agarró la pelota en un momento candente e hizo un golazo: se sacó a un rival de encima con el caño, hizo la pared con Agustín Almendra y sacó un remate potente desde afuera del área. Fue el 2-2 definitivo que les permitió ilusionarse con cerrar la llave en el Cilindro, lo que terminó sucediendo.

Ya en la final de la Copa Sudamericana frente a Cruzeiro, que se jugó en La Nueva Olla de Asunción, fue determinante al marcar el 1-0 parcial a los 15 minutos. En aquel trámite se impusieron 3-1 y marcaron un hito ya que Racing volvió a ganar un certamen continental después de 36 años.

La coronación les permitió definir la Recopa Sudamericana ante Botafogo, y Martirena volvió a ser importante. Fue figura en el partido de vuelta al participar en la jugada del primer gol y asistir a Bruno Zuculini en el segundo. Terminaron celebrando en Río de Janeiro con un global 4-0. Ahora ambos se reencontrarán en el Bolso con la mira puesta en el clásico del domingo ante Peñarol a las 15:30 horas en el Estadio Campeón del Siglo.

Lo común a todos los partidos mencionados es el rol que tuvo el lateral con pasado en Liverpool. Jugó como carrillero por derecha en un esquema 3-4-3 donde habitualmente por detrás había tres defensores: Marco Di Cesare, Santiago Sosa y Agustín García Basso.

El estar más adelantado en la cancha le permitió aprovechar su velocidad en el uno contra uno, pero también la pegada de media distancia, otro de sus atributos. Esta función puede ser clave en el esquema de Carreño, que desde el día de su presentación reconoció que le “encanta” jugar con línea de tres defensores y ya lo ha hecho en varios momentos de su carrera.

Luego de la victoria contra Progreso también confesó que pidió la llegada de un extremo, y el propio Martirena ha dado muestras de poder cumplir ese rol, o incluso retornar a su posición natural como lateral cuando el partido lo requiera.

La falencia que puede suplir Gastón Martirena en Nacional

Nacional ha padecido a lo largo del año la ausencia de laterales de jerarquía que pudieran desnivelar en ataque. Por ese motivo ha ido modificando los nombres con frecuencia sin encontrar estabilidad. Ha utilizado a Emiliano Ancheta y también a Nicolás “Ojito” Rodríguez, como sucedió en el último juego. O incluso con Baltasar Barcia como carrilero. Martirena será presentado hoy en el paddock del Gran Parque Central a las 13:00, pero ayer habló en el Hyatt Centric: “Fueron días muy difíciles porque tuve oportunidades por todos lados, pero quedé contento de poder terminar en Nacional”, inició.

También reveló un llamado que Neymar le hizo ayer por la mañana para intentar convencerlo de su arribo al Santos: “Me volvieron a llamar desde Santos y por momentos hablé con Neymar. Fue un placer, no podía creerlo. Le expliqué que venía a jugar a mi país y al club del que soy hincha y lo entendió; me agradeció y me dio para adelante”.

Al ser consultado sobre si jugará el clásico, contestó: “No he hablado con Daniel (Carreño), mañana entreno y voy a estar disposición. Si me ve para jugar, estoy preparado, vengo entrenando y será decisión de él. Ese partido es un antes y un después”.

