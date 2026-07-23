Sigue siendo el mejor: Joaquín Papa es líder del fútbol de Ecuador con 17 puntos de ventaja y números increíbles

Joaquín Papa fue el mejor entrenador del fútbol uruguayo en la pasada temporada (2025) habiendo ganado el Torneo Apertura y llevado a Liverpool hasta las semifinales donde fue muy competitivo ante Peñarol. Su gran campaña llamó la atención de Independiente del Valle de Ecuador y el director técnico está demostrando que sus buenos resultados no eran casualidad. Ya ganó un título, está primero en la LigaPro con 17 puntos de ventaja sobre el segundo, tiene números increíbles y viene de conseguir una goleada histórica.

“No pensamos que somos campeones. Hasta que matemáticamente no haya chance de que nadie nos alcance, la LigaPro está abierta”, afirmó el uruguayo luego del 3-0 de su equipo frente a Técnico Universitario y en su anterior partido habían goleado 6-1 como locales nada más y nada menos que a Emelec. Desde que llegó al club, ganó el 82,5% de los puntos que disputó, incluso habiendo participado en Copa Libertadores, en la que sigue en carrera.

El campeonato aún no se define según Joaquín Papa



El DT de los rayados afirmó: “Hasta que no esté definido el campeonato matematicamente seguiremos compitiendo” pic.twitter.com/7AdGUzspXh — La Red Ecuador (@laredecuador) July 23, 2026

De los 21 partidos que se llevan disputados en la actual temporada de la liga de Ecuador, Independiente del Valle ganó 17, empato uno y solo perdió tres. Tiene 52 goles a favor, solo 20 en contra y una diferencia de 32 goles a favor. Con 52 puntos en la tabla de posiciones, le sacan 17 puntos al segundo, Universidad Católica, que tiene 35.

Independiente del Valle, con Joaquín Papa, ganó 22 de los 28 partidos que disputó porque también hizo una gran campaña en la Copa Libertadores, ganando su grupo. Terminó primero en el grupo que compartió junto a Rosario Central de Argentina, Universidad César Vallejo de Venezuela y Libertad de Paraguay. Ganó cuatro partidos, empató uno y perdió el restante sumando 13 puntos. En octavos de final se enfrentará a Tolima de Colombia.

El momento de Papa en Ecuador, pese a su mesura que lo caracteriza en las declaraciones, es inmejorable. Primero y camino a ser campeón en la liga local, en la que Independiente del Valle busca el triplete, también líder en el grupo de la Copa Libertadores y ya con un título en su haber.

Joaquín Papa durante un partido de Independiente del Valle. Foto: IdV

A menos de tres meses de haber asumido en el negriazul, Papa tuvo que dirigir una final. Fue por la Supercopa de Ecuador y terminó con victoria 3-0 ante Universidad Católica gracias a los goles del capitán Junior Sornoza, Mateo Carabajal y Ronald Briones.

Papa se adaptó a la base de un equipo ganador, supo pilotear algunas bajas importantes y llevó dos jugadores que conocía. Apenas llegó al equipo fichó al zaguero zurdo ex Defensor Sporting, Juan Viacava, y en este mercado de pases se dio el gusto de volver a contar con una de las figuras que tuvo en su gran campaña en Liverpool: se confirmó la llegada del paraguayo Hugo Quintana desde Olimpia.