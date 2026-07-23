Los mensajes del mundo del fútbol, clubes y personalidades tras el fallecimiento de Bruno Bentancor

La triste noticia del fallecimiento de Bruno Bentancor sacudió al mundo del fútbol uruguayo y una vez hecho el anuncio por Deportivo Italiano, club en el que el delantero estaba jugando actualmente, varios jugadores que compartieron plantel con el delantero, personalidades y clubes comenzaron a expresarse en las diferentes redes sociales.

Es que la congoja es grande debido a que se trataba de un jugador joven y con mucho recorrido por delante que murió debido a un paro cardiorespiratorio según informó en sus redes sociales el club que milita en la Primera División Amateur de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

La primera institución en pronunciarse fue Deportivo Italiano, que en su cuenta de Instagram dio a conocer la triste noticia. "Desde Deportivo Italiano queremos informar que nuestro jugador si nuestro jugador Bruno Bentancor o mejor conocido como Bola acaba de fallecer de un paro cardiorrespiratorio. Bola vivirás en cada grito de gol en cada abrazo y en todos los corazones de este club tu club Deportivo Italiano QEDEP (33) y como dirías vos primo Bola hay que ver", escribió.

Más tarde comenzaron a aparecer mensajes de jugadores y también excompañeros y amigos del futbolista, como Ignacio Sosa, actual futbolista del Red Bull Bragantino de Brasil, quien en sus redes publicó: "De esas noticias que uno no se quiere enterar nunca. Nos tocó empezar este sueño juntos, en el barrio, en la calle y terminamos compartiendo momentos que nunca imaginamos. Quien te conoce sabe el corazón que tenías y lo buena gente que siempre fuiste. Me voy a quedar con todos los recuerdos buenos que tenemos juntos. Esa lealtad que siempre tuviste con los tuyos, y ese compañerismo único".

El emotivo mensaje de Ignacio Sosa tras el fallecimiento de su amigo Bruno Bentancor. Foto: Captura.

"Por todo eso gracias amigo, te voy a llevar siempre en mi corazón. que en paz descanses negron", cerró diciendo el emotivo mensaje de Nacho Sosa.

Cerro, equipo en el que el bola también supo jugar, se expresó en su cuenta de "X" (Twitter) y publicó: "El Club Atlético Cerro manifiesta su profundo pesar por el fallecimiento de Bruno Bentancor, quien supo vestir y defender con compromiso los colores de nuestra institución. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y afectos cercanos, a quienes acompañamos en este doloroso momento".

El Club Atlético Cerro manifiesta su profundo pesar por el fallecimiento de Bruno Betancor, quien supo vestir y defender con compromiso los colores de nuestra institución.



Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y afectos cercanos, a quienes… pic.twitter.com/q2fpLtO66u — Club Atlético Cerro (@CACerro_oficial) July 23, 2026

La Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales también se expresó en redes este jueves y publicó: "𝐃𝐞 𝐥𝐮𝐭𝐨. La MUFP está de luto por el fallecimiento de Bruno Betancor. Nuestras condolencias para su familia y amigos".