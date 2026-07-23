José Neris vuelve al fútbol uruguayo de manera transitoria: "Me pasó algo personal; quiero estar con mi familia"

La llegada de José Neris a Ecuador no se dio de la mejor manera, Colón de Santa Fe denunció en febrero que el jugador había rescindido “de manera ilegítima” y que el club llevaría el caso a la FIFA. La relación entre el delantero de 26 años y el Sabalero venía con complicaciones luego de que el Toro finalizara su préstamo en Montevideo City Torque el pasado 31 de diciembre. A partir de esa fecha, el uruguayo debía presentarse con el dueño del 65% de su ficha, sin embargo, no era la idea del futbolista, ya que apuntaba a jugar en la Primera, y esto no gustó en el club.

Más allá del tema legal con Colón, días después Neris acordó su llegada a Emelec de Ecuador, donde lleva cinco meses y 14 partidos disputados (626 minutos) en los que no anotó goles ni dio asistencias. No tuvo un buen primer semestre y eso lo llevó a buscar una salida transitoria para volver a Uruguay por seis meses.

De esta manera, el ex Peñarol formado en River Plate jugará a préstamo en Defensor Sporting hasta finalizar el año y luego volver a Ecuador, decisión impulsado por situaciones personales, según explicó este miércoles el propio jugar, en diálogo con los medios ecuatorianos.

"Se hablaron muchas cosas, me llegaron. Quiero confirmar que es algo netamente personal que me ha pasado estos últimos meses. Hablé con José David (presidente del club) y lo entendió de buena manera. Tengo muy buena relación con él. Como dije, es netamente personal, quiero estar con mi familia, quiero volver a agarrar la confianza que tuve el año pasado, que no se me ha dado", explicó Neris sobre su salida.

Conferencia del Club Atletico Peñarol por presentacion de Jose Neris como nuevo futbolista del club, en el Palacio Gaston Guelfi en Montevideo, ND 20230811, foto Darwin Borrelli - Archivo El Pais Darwin Borrelli/Archivo El Pais

Ante la consulta de regresar a fin de año, declaró: "Sí, obviamente, está la chance de regresar en diciembre de la mejor manera. Estoy agradecido y mantengo el contrato de tres años. Ahora voy a Uruguay seis meses y en diciembre ojalá volver a Emelec".

Respecto a su temporada, aceptó que no fue buena. "Fue complicado, no me adapté. Algo mea culpa, no di lo que tenía que dar, no di la talla. Pero siento que recuperando la confianza que he tenido el año pasado, volviendo en diciembre, ojalá que las cosas salgan de la mejor manera", expresó el ex Peñarol.

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José "El Tanque" Neris confirmó su salida de Emelec 🔵⚡️ a préstamo por seis meses al fútbol uruguayo 🇺🇾



El delantero charrúa, que mantiene contrato vigente por tres temporadas con el Bombillo



También explicó que la decisión responde a… pic.twitter.com/gvrePBJRXU — KCH RADIO 90.9FM (@kchradio) July 22, 2026

Por último, dejó un mensaje que al hincha del Emelec: "Les digo que muchas gracias por todo el apoyo. La verdad que el día a día se hacía muy fácil con ellos, porque siempre estaban apoyando. Los partidos de local eran una locura, el clásico que me tocó vivir, fue algo inolvidable. Que sigan apoyando al equipo, que hay una buena familia que va a dejar todo para que Emelec vuelva a competir internacional como se merece, que es un cuadro grande", cerró Neris.

Lo último de quien ya vistió las camisetas de River, Albion, Peñarol en nuestro país, fue una gran temporada en 2025, cuando jugó en Montevideo City Torque, donde fue figura tras convertir 16 goles en 36 partidos.

Si bien falta que estampe su firma, según supo Ovación, está todo acordado para que sea nuevo jugador de Defensor, a pedido de Mauricio Larriera. Se suma a las llegadas de Martín Rabuñal (Liverpool), Alex Perdomo (Tacuarembó), Edgar Elizalde (Millonarios) y Tomás Pozzo (Godoy Cruz).

Las bajas del Tuerto son tres, por un lado la salida de Marco Saravia y, por otro, las de Brian Lozano y Valentín Rodríguez, a quienes el entrenador decidió no tener en cuenta para la segunda parte del año.

Aunque Neris no dio detalles sobre su "situación personal", periodistas de Ecuador se refirieron a que había sufrido una "pérdida muy fuerte".