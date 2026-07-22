De quedar libre en Nacional a ser figura en México: Christian Ebere volvió a darle el triunfo a Cruz Azul

Christian Ebere atraviesa un presente cada vez más positivo en el fútbol mexicano. El delantero nigeriano volvió a ser decisivo para Cruz Azul al marcar el gol del triunfo 2-1 sobre Puebla, un resultado que dejó al equipo celeste como único líder del Torneo Apertura 2026 con puntaje perfecto tras las dos primeras fechas.

El exdelantero de Nacional ingresó a los 68 minutos en lugar del argentino Carlos Rotondi y cambió el partido. A los 82', recibió una asistencia de José Paradela, definió de puntín entre las piernas del arquero Ricardo Gutiérrez y selló una nueva remontada para el conjunto dirigido por Nicolás Larcamón. Antes habían convertido Fernando Monarrez para Puebla y Luka Romero para Cruz Azul.

El gol ratificó el buen momento del atacante de 28 años, que poco a poco se ganó un lugar como una de las principales alternativas ofensivas del plantel. Desde su llegada a comienzos de 2026 procedente de Nacional, Ebere acumula cinco goles y una asistencia en 21 partidos oficiales con Cruz Azul, entre Liga MX y otras competiciones.

Su adaptación al fútbol mexicano no fue sencilla. Durante los primeros meses alternó suplencias con ingresos desde el banco e incluso tuvo dificultades para sumar minutos debido a la fuerte competencia interna.

Sin embargo, con el correr del semestre comenzó a responder cada vez que tuvo oportunidades y terminó convirtiéndose en un revulsivo habitual para Larcamón.

¡REMONTAAAAA EL AZUL! 💙🔥



​Con gol de Christian Ebere al 82', la Máquina le da la vuelta al marcador y vence 2-1 al Puebla en la cancha del Estadio Azteca. ⚽🏟️



​¡Tres puntos al bolsillo! 🚂💨@ClubPueblaMX@CruzAzul@LigaBBVAMX



​#CruzAzul #LaMáquina #LigaMX #Puebla… pic.twitter.com/UBIv5SbNF0 — 📱📱 El Referente, Noticias de Puebla 💻 (@ElReferenteMx) July 22, 2026

El presente de Ebere contrasta con su salida del fútbol uruguayo. Después de ser el autor del gol que le dio a Nacional el Campeonato Uruguayo 2025 en la final clásica frente a Peñarol, el atacante no fue considerado para integrar el plantel de la temporada 2026 y terminó siendo transferido a Cruz Azul.

Ahora, instalado en uno de los clubes más grandes de México, el nigeriano empieza a devolver la confianza con goles importantes. Ya había sido determinante durante la Liguilla del Clausura y volvió a aparecer en el inicio del Apertura, confirmando que atraviesa uno de los mejores momentos desde su llegada al país.