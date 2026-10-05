"Si es a Jaime o a Peñarol no es roja": Ruglio y Zaidensztat contra el arbitraje tras la patada de Ferreira

Peñarol venció 1-0 a Racing con gol de Matías Arezo en los 90 en el Estadio Centenario por la novena fecha del Torneo Clausura pero no sin jugadas polémicas. En el inicio del complemento Martín Ferreira agarró ga Leonel Jaime y luego lo golpeó en la cara con su pierna izquierda.

El árbitro del partido, Esteban Ostojich, sancionó la falta con tarjeta amarilla. El VAR, a cargo de Jonathan Fuentes, chequeó una posible tarjeta roja y se desestimó, por lo que el defensa de La Escuelita continuó en cancha.

Mientras sostenía a Leo Jaime, Martín Ferreira le propinó una inaceptable patada en el rostro que Esteban Ostojich sancionó con tarjeta amarilla. ¿El árbitro debió ser más severo? 🤔 pic.twitter.com/Upie4lypWH — Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) October 5, 2026

Minutos después de la jugada, el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, hizo su descargo en WhatsApp, citando (y completando) una declaración del pasado 3 de junio el Director de Arbitraje de la AUF, Marcelo de León, quien se había expresado en Minuto1 (Carve Deportiva) sobre la expulsión de Lucas Ferreira ante Central Español por una falta que consideró semejante.

"No hay dudas de la decisión final. El jugador de Peñarol arriesga a disputar un balón, llega tarde y golpea en la cabeza del rival, es causal de tarjeta roja", había dicho De León sobre la incidencia del partido que arbitró Hernán Heras.

Ruglio tomó sus palabras y las continuó: "menos cuando la patada en la cara es a Jaime. También lo dice el reglamento. Si es a Jaime o a Peñarol NO es roja".

El estado de WhatsApp de Ignacio Ruglio.

En esta misma línea fue el descargo de Eduardo Zaidensztat. "¿Dualidad o casualidad?", escribió el vicepresidente de Peñarol al subir los videos de ambas patadas, la de Lucas Ferreira ante Central y la de Martín Ferreira ante Peñarol.