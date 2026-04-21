Segunda Profesional AUF: Oriental derrotó a Rentistas y se metió en la final del Torneo Competencia

Oriental se convirtió en el primero de los finalistas del Torneo Competencia de la Segunda Profesional AUF. El equipo paceño, se impuso de atrás ante Rentistas, por 2-1, y con una fecha por jugar, ya se aseguró ser el primero del grupo B.

El paceño, que era uno de los dos invictos de su zona, comenzó perdiendo el partido disputado en el Estadio Monmiental Luis Tróccoli, a los 9' de partido, cuando el Bicho Colorado recuperó la pelota en campo contrario, y disfrutó de un pase tremendo entre líneas de Jean Martínez a Horacio Sequeira, que definió notable ante la salida de Adriel da Silva.

El resultado dejaba primero al Renta, pero tres minutos después, sufrió el empate. Carlos Techera había salvado a su equipo, tras un cabezazo de Nicolás Rodríguez prácticamente en la puerta del área chica, y de ese tiro de esquina, Facundo Briñón sirvió la pelota al segundo palo, Claudio Innella la bajó al medio, donde Matías Rigoleto —habilitado pese a las protestas— remató a pocos metros del arco, para festejar el empate.

Techera tuvo revancha, ganándole un mano a mano a Rigoleto, y en el arranque del segundo tiempo, volvió a salvar el arco local.

Sin embargo, a los 76' Oriental terminó agarrando mal parado a su rival. Rentistas reclamó offside en el arranque de la jugada, que desestimó el línea, y que es imposible de apreciar por el plano de cámara. Martín Vallejo fue quien transportó, abrió para Benjamínn Núñez, y este con un potente remate cruzado, festejó el gol de la clasificación.

El paceño no solo se quedó con la clasificación a la final de un torneo que garantiza un boleto a los playoffs por el tercer ascenso, sino que también estiró su ventaja en la cima de la tabla anual, a cuatro puntos sobre sus perseguidores. Recordar que en el torneo, los dos primeros de dicha tabla obtienen los dos ascensos directos, mientras que del tercero al sexto, disputan semifinales por una promoción más.

Ahora Oriental espera por la resolución del grupo A, en el cual los tres partidos de la última fecha tendrán incidencia en la definición. Huracán (9) es quien depende de sí mismo, pero recibe a uno de sus perseguidores, Cerrito (8). Por su parte, Fénix (8) —que enfrenta a Atenas— y Uruguay Montevideo (8) —que juega con Tacuarembó— esperan una caída del equipo de Paso de la Arena, para estar expectantes con meterse a la final.