River Plate y Rentistas cerraron la fecha de Segunda División en el Saroldi: resultados y próxima etapa

El Torneo Competencia de la Segunda División Profesional tiene un líder en la Serie A mientras que tres equipos comparten la punta en la Serie B. El gran ganador de la segunda fecha fue Cerrito, que se estrenó con victoria y subió a la cima, mientras que la etapa se cerró este lunes en el Parque Saroldi con el empate 1-1 entre River Plate y Rentistas.

El Darsenero venía de caer 1-3 con Oriental de La Paz e inició el partido con: Frascarelli; Gómez, Pérez, Rodríguez, Camejo; Vitinho, De los Santos, Romero, García; Techera y López, bajo la dirección técnica de Raúl Salazar. Por su parte el Bicho Colorado, dirigido por Martín Piñeyro, alineó a: Techera; Poiso, García, Diana, Cabrera; Pintado, Mallet, Martínez, Sánchez; Meneses y Sequeira.

Tanto River como Rentistas, por tradición, son dos de los equipos candidatos al ascenso y sintieron esa obligación en un partido muy friccionado que tuvo los goles en la primera parte. Dos de los más experientes en cada plantel marcaron los tantos, que fueron de penal.

A los 13 minutos Cristian “Bicho” Techera abrió la cuenta para el Darsenero, pero cerca del descanso, a los 44’, pelota a un lado y Frascarelli al otro luego de la ejecución de Carlos “Pato” Sánchez, que mandó el resultado en tablas al descanso. En la próxima fecha River Plate visitará a Plaza Colonia y Rentistas a Colón.

El gran ganador de la jornada fue Cerrito que, tras tener fecha libre en la primera jornada, le alcanzó con su victoria 3-1 frente a Atenas en el Parque Palermo para quedar como el único líder de la Serie A. Owens Falconis, extremo del equipo del Parque Maracaná, marcó un gol olímpico.

En la Serie B hay tres líderes. Oriental de La Paz y Colón hicieron negocio y, con su empate sin goles en el Parque Palermo, quedaron compartiendo la punta con Plaza Colonia, que venció a Miramar Misiones 0-2 en el estreno del Cebrita.

Los resultados

Cerrito 3-1 Atenas

Uruguay Montevideo 1-1 Huracán

Fénix 0-0 La Luz

Miramar Misiones 0-2 Plaza Colonia

Oriental 0-0 Colón

River Plate 1-1 Rentistas

Vitinho y Techera, de River Plate, ante la marca de Diana de Rentistas por la Segunda División Profesional. Foto: Ignacio Sánchez | El País

Así se jugará la tercera etapa del Torneo Competencia de Segunda División:

Viernes 27 de marzo

19:00 | Parque Artigas (PDU)

Paysandú vs. Miramar Misiones

21:30 | Parque Palermo

La Luz vs. Huracán

Sábado 28 de marzo

15:00 | Parque Palermo

Colón vs. Rentistas

17:30 | Domingo Burgueño Miguel

Atenas vs. Uruguay Montevideo

Domingo 29 de marzo

15:00 | Parque Prandi

Plaza Colonia vs. River Plate

18:00 | Estadio Goyenola

Tacuarembó vs. Cerrito

Tendrán fecha libre: Fénix (Serie A) y Oriental de La Paz (Serie B)