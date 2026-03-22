El argentino Pablo Marini vuelve al fútbol uruguayo para dirigir a un club de la Segunda División

El argentino Pablo Marini, viejo conocido en el fútbol uruguayo por los dos ciclos que estuvo al frente de Montevideo City Torque (primero entre 2018 y 2021, y después en 2024), vuelve al país para dirigir técnicamente a un equipo que milita en la Segunda División Profesional.

Se trata de Paysandú Fútbol Club, que hasta el jueves condujo Emiliano Alfaro pero presentó la renuncia por "problemas personales", según comunicó el propio club, luego de un partido amistoso que jugaron el mismo jueves frente a Artigas SAD y ganaron por goleada 4-0.

Según confirmó Ovación, el argentino de 59 años llega este lunes junto a su hijo, que va será el primer asistente de su cuerpo técnico.

Paysandó FC debutó con derrota 0-2 frente a Colón en la primera fecha del Torneo Competencia y en la segunda no jugó porque le tocó fecha libre, es decir que no tiene unidades tras dos fechas disputadas del campeonato de la "B".

Por la tercera fecha del primer torneo de la temporada de la Segunda Divisón, al conjunto sanducero le toca enfrentar en el Estadio Artigas de Paysandú a Miramar Misiones, que viene de caer 0-2 ante Plaza Colonia.

Pablo Marini estuvo cerca de volver al país en enero, ya que su nombre estuvo sobre la mesa para ser el entrenador de Wanderers, pero el Consejo Directivo del Bohemio se decantó por Mathías "Chiche" Corujo.