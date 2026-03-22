El homenaje de Fénix a Juan Álvez tras su retiro como futbolista: "Venir a este club fue lo mejor que me pasó"

La previa del encuentro entre Fénix y La Luz, el primer partido del albivioleta en el Parque Capurro en este 2026, fue el momento elegido para homenajear a Juan Álvez, en el lugar que fue su casa durante muchos años.

En noviembre de 2025, el lateral anunció su retiro de la actividad profesional con 42 años y le puso punto final a una etapa que tuvo como uno de sus principales escenarios al Centro Atlético Fénix. El fútbol uruguayo despidió a uno de esos nombres que supo construirse un lugar a base de constancia, humildad y sentido de pertenencia.

A lo largo de su carrera, Álvez acumuló más de 500 partidos en el fútbol profesional uruguayo, defendiendo principalmente la camiseta de Fénix, donde logró continuidad y un gran reconocimiento. En el conjunto albivioleta disputó 393 encuentros oficiales consolidándose como uno de los referentes históricos de la institución.

En épocas donde los futbolistas son pasajeros por los clubes, Juan Álvez estuvo 12 años en el Ave de Capurro, desde 2013 a 2025 cuando decidió anunciar su retiro.

"Gracias por cada partido, por cada esfuerzo y por representar estos colores con respeto, humildad y profesionalismo 393 veces" expresó el Centro Atlético Fénix en sus redes sociales acompañado de un video de Álvez demostrando su agradecimiento.

"Venir a este club fue lo mejor que me pasó en la vida" el ahora ex futbolista de 42 años en el homenaje recibido.

✍🏾 “Venir a este club fue lo mejor que me pasó en la vida”



Gracias por cada partido, por cada esfuerzo y por representar estos colores con respeto, humildad y profesionalismo 393 veces.



Gracias eternas, Juan. pic.twitter.com/H9cSq3U0rx — Centro Atlético Fénix (@CAFenix_) March 22, 2026

En Fénix encontró mucho más que un club: fue un lugar de estabilidad y crecimiento, donde logró consolidarse y transformarse en una pieza valorada puertas adentro. Con la camiseta albivioleta vivió momentos importantes y aportó desde su rol, siempre al servicio del equipo.

Su carrera, como la de tantos futbolistas del medio local, estuvo atravesada por desafíos constantes: la lucha por un lugar, la exigencia del rendimiento y la necesidad de reinventarse temporada tras temporada. En ese camino, dejó una imagen clara: la de un profesional serio, comprometido y respetado por compañeros y entrenadores.

Así se despide a una leyenda 💜 pic.twitter.com/PCjLiXA3aO — Centro Atlético Fénix (@CAFenix_) March 22, 2026

El retiro marca el final de su etapa dentro de la cancha, pero no necesariamente su vínculo con el fútbol. Álvez seguirá en la institución de Capurro en el cargo de secretario técnico.

Se va un jugador que representa una parte muy reconocible del fútbol uruguayo: el del esfuerzo silencioso, el trabajo diario y la pasión por competir. Juan Álvez cuelga los botines, pero deja una huella que trasciende los números y se sostiene en el respeto que supo construir a lo largo de su carrera.