Manchester City, en cuatro minutos, venció al Arsenal y gritó campeón de la Copa de la Liga en Inglaterra

Manchester City derrotó 2 a 0 a Arsenal este domingo en el estadio de Wembley y se consagró campeón de la Carabao Cup 2026, en una final que se resolvió en el complemento y que tuvo como gran figura a un nombre inesperado: Nico O’Reilly.

El equipo dirigido por Pep Guardiola fue de menos a más y terminó imponiendo su jerarquía en el segundo tiempo, donde encontró la contundencia que le había faltado en la primera mitad. Del otro lado, los de Mikel Arteta dejaron una imagen opaca en el tramo decisivo y pagaron caro sus errores.

La final comenzó con mayor intensidad de Arsenal, que tuvo las primeras aproximaciones claras. Incluso, el arquero del City, James Trafford, sostuvo a su equipo con intervenciones claves, incluyendo una notable secuencia de atajadas que evitó la apertura del marcador.

Sin embargo, con el correr de los minutos, el conjunto de Manchester logró equilibrar el trámite y empezó a crecer desde el control de la pelota.

El partido cambió definitivamente en el segundo tiempo. A los 60 minutos apareció el británico Nico O’Reilly para abrir el marcador tras aprovechar un error del arquero Kepa Arrizabalaga.

Apenas unos minutos después, el propio O’Reilly volvió a golpear con un cabezazo para el 2 a 0 definitivo, firmando un doblete que lo convirtió en la gran figura de la final.

El joven lateral, de apenas 21 años, fue determinante en una tarde que lo proyecta como una de las grandes apariciones del equipo de Guardiola. Un golpe para Arteta, un impulso para Guardiola.

La derrota significó un duro golpe para el Arsenal, que llegaba con aspiraciones altas en la temporada y vio frustrada su posibilidad de seguir peleando por múltiples títulos.

Para Manchester City, en cambio, el título representa el primer trofeo de la temporada y un impulso anímico importante de cara al cierre del semestre, donde todavía compite en varios frentes.

Pep Guardiola y el festejo tras la Copa de la Liga con los hinchas del Manchester City. Foto: AFP.

En una final que prometía paridad, Manchester City terminó imponiendo su eficacia y jerarquía en los momentos claves. Arsenal tuvo sus chances, pero falló donde no se puede fallar. Y en Wembley, como tantas veces, la historia la escribieron los que supieron golpear en el momento justo.

Líderes en Premier League, en cuartos de final de la Champions League y de la FA Cup, el Arsenal tropieza en su primera opción de título, pero todavía aspira a coronarse en los otros tres principales.

Por su parte el City, segundo en el campeonato y recién eliminado de la Champions contra el Real Madrid, asegura un título en medio de una temporada donde está siendo demasiado irregular.