"Ahora es su turno de hacer historia" Barcelona homenajeó así a Ronaldinho y Ronald Araujo fue la figura.

"Ronaldinho hizo historia... ahora es turno de ellos", escribió el Barcelona en sus cuentas de redes sociales junto a un video de sus jugadores ingresando al terreno de juego del Camp Nou vestidos de una manera bastante particular. El Barça decidió rendirle homenaje a uno de sus ídolos en el día que Ronald Araujo fue figura.

El uruguayo que había sido titular en el partido de ida por los octavos de final de la UEFA Champions League ante Newcastle, tuvo que ingresar antes de la media hora del encuentro de vuelta, por la lesión de Eric García, en la serie que terminó con un global de 8-3 en favor del equipo blaugrana que jugará cuartos ante el Atlético de Madrid.

Con la misión cumplida a nivel europeo, Barcelona encaró el partido ante Rayo Vallecano por LaLiga de España con el objetivo de ganar para mantener la ventaja en la cima de la tabla de posiciones y mantener la distancia sobre el Real Madrid. Al término del partido, los separaban siete puntos antes de que los Merengues recibieran al Atleti en el Bernabéu.

GOOOL DE BARCELONA



Centro de Cancelo y cabezazo de Araújo para el 1-0 contra Rayo Vallecano#LaLigaEnDSPORTS pic.twitter.com/rDYn1VsRzq — DSPORTS (@DSports) March 22, 2026

Hubo un único gol en el partido y ocurrió a los 24 minutos. El uruguayo Ronald Araujo dio otra buena señal para hacer saber que está a la orden del equipo cuando se necesario y que puede llegar de buena manera al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 con Uruguay. El defensor, que jugó como lateral, saltó más alto que todos en un córner ejecutado por Joao Cancelo y abrió la cuenta.

Barcelona tuvo un gran inicio de partido, pero no lo supo liquidar, se fue quedando y el arquero Joan García terminó siendo clave. El día del homenaje a Dinho en el Camp Nou, Barcelona no podía perder.

Gran movida de marketing del club blaugrana. Todos los jugadores del primer equipo llegaron vestidos de la misma manera, pero no fue de equipos deportivos o trajes como para algún encuentro de Champions. Todos vistieron unos jeans del proveedor de indumentaria del equipo español y la misma camiseta: la de la temporada 2005-2006 con el dorsal de Ronaldinho.

El club no solo decidió rendirle homenaje a uno de los mejores jugadores de su historia si no que esa misma camiseta salió a la venta para sus hinchas y cuesta a $7486 (pesos uruguayos). Barcelona ganó, está primero en LaLiga y espera por Atlético de Madrid en Champions. Sí, a horas de haber terminado el partido, la casaca de Dinho ya se había agotado en todos los talles.