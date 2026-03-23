Segunda División: Cerrito debutó con triunfo y gol olímpico; Plaza Colonia ganó y hay tres líderes en la Serie B

Disputada parcialmente la segunda etapa del Torneo Competencia, Cerrito y Plaza Colonia fueron los únicos ganadores de sus respectivos encuentros.

Los auriverdes mostraron una de las mejores exposiciones futbolísticas hasta el momento y vencieron clara y contundentemente a Atenas por 3-1.

Cerrito que tuvo fecha libre en la primera jornada, comenzó con el pie derecho el torneo y el próximo fin de semana viajará al Norte donde visitará a Tacuarembó.

Uruguay Montevideo y Huracán FC expusieron el mejor espectáculo de la fecha con una igualdad que sólo se explica por las constantes fallas de los delanteros tricolores a la hora de definir.

Tal vez lo mejor del espectáculo en el Parque Capurro fue el homenaje previo que la Comisión Directiva de Fénix le realizó a su ídolo Juan Álvez que colgó los botines hace pocos meses atrás y que hoy continúa trabajando con los albivioletas. La igualdad sin goles ante La Luz fue una muestra clara de un partido cerrado, con más pelotas divididas que llegadas a las áreas y donde fueron esporádicas las acciones de gol.

Plaza Colonia le ganó de visita a Miramar Misiones 2-0 aprovechando los errores defensivos de su rival. Tras un primer tiempo sin emociones, la segunda parte tuvo al Cebrita como principal actor. Con los ingresos de Bruno Abatte y Lucas Berrueta los conducidos por Eduardo Acevedo estuvieron muy cerca de ponerse en ventaja, pero dos distracciones en la última zona le dieron a los colonienses una victoria para la que habían hecho muy poco.

Oriental de La Paz y Colón se enfrentaron en el Parque Palermo y cerraron la jornada dominical con un empate sin goles.

Este lunes, desde las 16:00, le ponen punto final a la fecha River Plate y Rentistas en un partido que promete y que se disputará en el Parque Saroldi.

Paysandú FC ya tiene nuevo entrenador

El pasado jueves luego del amistoso que Paysandú F.C. le ganó a Artigas SAD, el entrenador Emiliano Alfaro renunció por temas personales a la conducción técnica del conjunto sanducero.

Los presididos por Nicolás López se movieron rápidamente y el argentino Pablo Marini quién dirigiera durante varias temporadas a Montevideo City Torque se hará cargo del primer equipo.

Hasta el momento gran paridad en el comienzo de la Segunda División con planteles de renombre pero sin grandes favoritos en el camino al ascenso.

Los resultados

Cerrito 3-1 Atenas

Uruguay Montevideo 1-1 Huracán

Fénix 0-0 La Luz

Miramar Misiones 0-2 Plaza Colonia

Oriental 0-0 Colón

River Plate vs. Rentistas