Paysandú 0-1 Rentistas: el Bicho ganó y llegó a la cima de la Serie B; así sigue la fecha en la Segunda División

Rentistas sumó tres puntos importantes por la quinta fecha del Torneo Competencia de la Serie B de la Segunda División Profesional, ya que superó a Paysandú por 1-0 tras un gol de Horacio Sequeira en el Estadio Artigas.

El equipo que conduce técnicamente el argentino Martín Piñeyro pisó fuerte y rápido porque en el minuto nueve llegó el único gol del partido de la mano de Sequeira. De esta manera, el Bicho Colorado, que tiene como una de sus figuras al experimentado Carlos Sánchez —campeón de la Copa Libertadores con River Plate de Argentina—, sumó tres puntos importantes en su afán de crecer en la tabla de posiciones.

Rentistas alcanzó al líder de la Serie B, que es Plaza Colonia, con ocho puntos gracias a dos victorias y dos empates. Cabe destacar que el Pata Blanca tendrá fecha libre este fin de semana en la Segunda División Profesional de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Paysandú, por su parte, aún se muestra como un elenco muy irregular. Tal es así que tan solo tiene tres unidades tras una victoria y tres derrotas. Cabe destacar que el conjunto sanducero, que cambió de entrenador con la salida de Emiliano Alfaro y el arribo del argentino Pablo Marini, ya tuvo su fecha libre y fue en la segunda jornada del Torneo Competencia de la Serie B.

Estos puntos son importantes de cara a la Tabla Anual, ya que los equipos que se queden con el primer y segundo lugar ascenderán a la Liga AUF Uruguaya 2027. En tanto, que del tercer al sexto lugar son los equipos que disputarán los playoffs por el tercer ascenso a la Primera División del fútbol uruguayo.

Un ítem importante con respecto al Torneo Competencia, además de que da puntos para la Tabla Anual, el equipo que logre ser campeón y no ascienda de forma directa y tampoco quede entre el tercer y sexto lugar, tendrá su pasaje asegurado para disputar los playoffs por el tercer ascenso. Lo hará como el último equipo clasificado para disputar por ese tercer boleto al círculo de privilegio del fútbol uruguayo.

Así sigue la quinta fecha en el Torneo Competencia de la Segunda División

Sábado 11 de abril

La Luz vs. Uruguay Montevideo

Parque Palermo

15:00

Serie A

Oriental vs. Miramar Misiones

Parque Palermo

21:30

Serie B

Domingo 12 de abril

Fénix vs. Cerrito

Parque Capurro

13:00

Serie A

Colón vs. River Plate

Parque Palermo

16:00

Serie B

Tacuarembó vs. Huracán

Estadio Goyenola

20:30

Serie A