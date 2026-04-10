El sueño de Milagros Marset y de “casi 30 atletas” para ir al Mundial de Gimnasia Aeróbica: “Buscamos apoyo”

Cada vez que Milagros Marset sale a nombrar su deporte, la gimnasia aeróbica, la mayoría de las personas lo confunden con la otra gimnasia, la artística. Pero ella, y un grupo de 30 atletas, lo hacen con un objetivo muy claro: lograr hacer historia y representar a Uruguay en el Mundial de Gimnasia Aeróbica, que se llevará a cabo desde el 11 al 13 de setiembre en Pamplona, España.

Esa no será la única competencia internacional que se realizará ahí, ya que también se hará el Campeonato Mundial Júnior y las Competiciones Mundiales de Juventud.

Hay un punto que complica a esas atletas para poder tener su boleto y son los elevados costos que deben afrontar para poder decir presente en el Mundial de Gimnasia Aeróbica. “El torneo está regulado por la Federación Internacional de Gimnasia, por lo tanto no podemos ir y quedarnos —por ejemplo— en un Airbnb (una aplicación para alquilar directo con los propietarios por los días que se van a quedar), tenemos que ir a un hotel que tiene que poner la federación de cada país. Es obligatorio, no nos podemos quedar en otro lugar porque van todas las delegaciones a los mismos sitios y no salen muy barato”, le reconoció Marset a Ovación.

Si bien en julio se viene el Sudamericano en Buenos Aires, Argentina, y en noviembre el Panamericano en Brasil, Marset indicó que pretenden participar en todas esas competencias internacionales, aunque enfatizó que el gran objetivo es “poder ir al Mundial” al que ya están clasificadas.

El equipo senior de Gimnasia Aeróbica. Foto: Gentileza.

Bajo esa misma línea, Marset forma parte de la categoría senior, la más 18 años. En ese sentido, argumentó que la Federación Uruguaya de Gimnasia les puede “dar un apoyo”. “Somos ocho atletas, solo del equipo senior, pero hay muchas más. Somos casi 30 atletas de la Federación Uruguaya que forman parte del plantel para ir a representar al país”, destacó.

Por eso, realizaron rifas del Día de la Madre tras “varias donaciones” de distintas personas que colaboraron con la causa: “Nos emociona pila”. “El hecho de que la gente, sin conocer tanto el deporte, nos apoye, la verdad es que estamos súper agradecidas”, sentenció.

“Estamos todas buscando apoyo porque lo necesitamos”, reiteró Marset al marcar que cada una de sus compañeras se “mueve” con el anhelo de poder ir a Pamplona, España, y llevar la bandera de Uruguay al Mundial de Gimnasia Aeróbica.