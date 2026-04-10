Viernes de clásicos: repasá dónde y a qué hora serán los cruces de Peñarol y Nacional en formativas
El primer encuentro entre los dos equipos grandes del fútbol uruguayo fue por la categoría Sub 19 y acabó 1-1 en el Estadio José Pedro Damiani.
Este fin de semana estará marcado por los cruces clásicos entre Peñarol y Nacional en divisiones formativas. Serán desde la Sub 14 hasta la Sub 19, que se llevó a cabo en la mañana de este viernes en el Estadio José Pedro Damiani, mejor conocido como Las Acacias.
El conjunto carbonero se puso en ventaja en el minuto 33 gracias a un gol de Facundo Benítez, mientras que el equipo tricolor alcanzó el empate final en el minuto 55 a través de Juan Diego Pintado.
La actividad de los clásicos de juveniles continúa este viernes con dos enfrentamientos más en las categorías Sub 15 y Sub 14. Ambas se llevarán a cabo en el Parque Palermo. El primero será por la Sub 15 e irá a partir de la hora 16:00, mientas que la Sub 14 se disputará desde la hora 18:00.
Cómo siguen los clásicos de juveniles
El sábado será el turno de los clásicos de la Sub 17 y la Sub 16, donde se llevarán a cabo en el Estadio José Pedro Damiani. La Sub 17 será a partir de la hora 8:30, mientras que el de la Sub 16 se jugará a la hora 10:30.
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