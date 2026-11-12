Segunda División Profesional: hora y dónde ver los tres partidos en simultáneo que definen el segundo ascenso

La Segunda División Profesional del fútbol uruguayo vivirá este jueves 12 de noviembre una jornada decisiva en la lucha por el segundo ascenso a Primera División. Con Plaza Colonia ya consagrado campeón y con su regreso a la máxima categoría asegurado, tres equipos mantienen posibilidades de quedarse con el segundo boleto directo a la Liga AUF Uruguaya 2027.

Desde las 16:30 horas se disputarán tres encuentros en simultáneo que tendrán incidencia directa en la definición del campeonato. Rentistas, Atenas de San Carlos y Colón son los protagonistas de una pelea que podría resolverse esta misma tarde o extenderse a un partido desempate, en caso de igualdad de puntos en el segundo puesto de la Tabla Anual.

El Bicho Colorado llega con ventaja a la última jornada, ubicado en la segunda posición con 49 puntos, mientras que Atenas y Colón aparecen inmediatamente por detrás con 48 unidades cada uno. Por lo tanto, Rentistas depende exclusivamente de sí mismo para regresar a Primera División, aunque sus perseguidores esperan un traspié para arrebatarle el lugar.

Además de la lucha por el ascenso directo, la jornada será determinante para conocer a los equipos que disputarán los playoffs por el tercer boleto a Primera, con Oriental, Huracán y La Luz involucrados en esa definición.

¿Qué necesita cada equipo para conseguir el segundo ascenso a Primera División?

Rentistas (49 puntos): es el único de los tres candidatos que depende exclusivamente de sí mismo. Si derrota a Plaza Colonia como visitante en el Parque Prandi, alcanzará las 52 unidades y conseguirá el segundo ascenso directo. En caso de empatar, necesitará que Atenas y Colón no ganen sus respectivos partidos. Si pierde, también deberá esperar que ninguno de sus perseguidores sume de a tres.

Atenas (48 puntos): el conjunto de San Carlos está obligado a vencer a Oriental y esperar que Rentistas no gane frente a Plaza Colonia. Si consigue los tres puntos y el Bicho Colorado pierde, lo superará en la Tabla Anual. Si Rentistas empata, ambos terminarán con 51 unidades y deberán disputar un partido desempate para definir el ascenso. Si Colón también gana, se producirá una igualdad entre los tres equipos.

Colón (48 puntos): necesita derrotar a Cerrito en el Parque Maracaná y esperar que Rentistas deje puntos por el camino. Si el Bicho Colorado pierde y Atenas no gana, Colón conseguirá el ascenso directo. En cambio, si Rentistas empata o Atenas también gana, habrá igualdad de puntos en el segundo puesto y será necesario disputar un desempate.

El reglamento establece que, en caso de igualdad de puntos en la segunda posición, el ascenso no se define por diferencia de goles, sino mediante dos partidos entre los involucrados. Por lo tanto, existe la posibilidad de que la definición se extienda más allá de este jueves. Si igualan tres equipos con la misma cantidad de puntos, el de peor diferencia de goles queda afuera y juegan ida y vuelta entre los dos mejores posicionados en ese aspecto.

Facundo Vigo, jugador de Atenas, enfrentando a Uruguay Montevideo en Segunda División. Foto: AUF

Los tres partidos de este jueves: hora, estadios y árbitros

La Mesa Ejecutiva de la Segunda División Profesional estableció que los tres encuentros involucrados en la definición se disputen a las 16:30 horas.

Plaza Colonia vs. Rentistas

Hora: 16:30.

Estadio: Parque Prandi.

Árbitro: Esteban Guerra.

Atenas vs. Oriental

Hora: 16:30.

Estadio: Atenas de San Carlos.

Árbitro: Augusto Olmos.

Cerrito vs. Colón

Hora: 16:30.

Cancha: Parque Maracaná.

Árbitro: Bruno Sacarelo.

Los tres encuentros se podrán ver por Disney+, Flow, Dsports y plataforma de AUF TV en Youtube (solo audio).

Plaza Colonia ya es campeón: cómo se definen los playoffs por el tercer ascenso

El primer ascenso de la temporada ya tiene dueño. Plaza Colonia alcanzó los 53 puntos en la Tabla Anual y se consagró campeón de la Segunda División Profesional, por lo que regresará a la máxima categoría del fútbol uruguayo en 2027.

Sin embargo, todavía resta definir los otros dos equipos que lo acompañarán. Uno conseguirá el ascenso directo por su ubicación en la Tabla Anual y el restante surgirá de los playoffs.

La particularidad de esta temporada es que Fénix ya tiene asegurada su participación en los playoffs por haber conquistado el Torneo Competencia, independientemente de su ubicación en la clasificación general.

Los otros tres participantes serán los equipos mejor ubicados en la Tabla Anual que no hayan conseguido el ascenso directo. En ese contexto, Oriental llega a la última jornada con 44 puntos y una diferencia de goles de +7, mientras que Huracán y La Luz también acumulan 44 unidades, ambos con una diferencia de -3.

El festejo de Plaza Colonia tras uno de los goles ante River Plate por la Segunda Profesional AUF. Foto: @plazacolonia1917.

Cerrito descendió sin jugar y acompañará a Uruguay Montevideo a la Divisional C

Mientras la lucha por el ascenso mantiene la expectativa, la pelea por la permanencia quedó resuelta durante la jornada del miércoles. Cerrito perdió la categoría sin necesidad de disputar su último encuentro, debido a las victorias de La Luz y Miramar Misiones, sus rivales directos en la tabla del descenso.

La Luz derrotó 1-0 a Fénix en el Complejo Rentistas gracias a un gol de Facundo Sosa cuando apenas transcurrían dos minutos de juego. Ese resultado le permitió asegurar su permanencia en la Segunda División Profesional.

Por su parte, Miramar Misiones consiguió una victoria fundamental en su visita a Tacuarembó. El conjunto local se había adelantado en el marcador mediante Esteban De Lima, pero el Cebrita reaccionó en el complemento y dio vuelta el resultado con goles de Bruno Abbate, Gerónimo Plada y Nicolás Latorre para imponerse 3-1.

De esta manera, ambos equipos aseguraron su continuidad en la categoría y condenaron al conjunto auriverde, que acompañará a Uruguay Montevideo a la Divisional C en la temporada 2027.

Roberto Hernández en el partido entre Cerrito y Wanderers por Copa AUF Uruguay. Foto: @CopaAUFUruguay.

Resultados y partidos de la fecha 26 de la Segunda División Profesional

La última fecha de la fase regular comenzó con tres encuentros que tuvieron consecuencias importantes tanto en la pelea por los playoffs como en la lucha por la permanencia.

Huracán 2-0 River Plate

Goles: Mateo Aramburu (15') y Franco Mederos (31').

Estadio: Parque Palermo.

Árbitro: Anahí Fernández.

La Luz 1-0 Fénix

Gol: Facundo Sosa (2').

Estadio: Complejo Rentistas.

Árbitro: Leandro Lasso.

Tacuarembó 1-3 Miramar Misiones

Goles: Esteban De Lima (45'+1) para Tacuarembó; Bruno Abbate (60'), Gerónimo Plada (62') y Nicolás Latorre (90'+8) para Miramar Misiones.

Estadio: Raúl Goyenola.

Árbitro: Eduardo Varela.

Sábado 14 de noviembre

Paysandú vs. Uruguay Montevideo

Hora: 19:30 horas

Estadio: Artigas de Paysandú.

Árbitro: Federico Río.