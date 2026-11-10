Así se disputa la última fecha de la B en la que se define el segundo ascenso y los clasificados a playoffs
La jornada 26 de la fase regular también definirá quien será el otro equipo que acompañará a Uruguay Montevideo a la C. Son tres los candidatos: Cerrito, Miramar Misiones y La Luz.
Si bien ya se sabe que Plaza Colonia es el campeón de la Tabla Anual y dueño del primer ascenso a la Liga AUF Uruguaya 2027, pero todavía quedan muchos ítems por definirse en la Segunda División Profesional. Entre ellos está el segundo ascenso y los cuatro equipos que jugarán los playoffs por el último pasaje al círculo de privilegio.
Esto último lo lograrán los que terminen entre el tercer y sexto lugar en la Tabla Anual de la B. Pero con una salvedad: si Fénix no acaba en alguno de esos puestos en la acumulada.
Cabe recordar que el conjunto albivioleta ya está clasificado a los playoffs por haber sido el campeón del Torneo Competencia, que se llevó a cabo a principio de la campaña en la B. De no terminar ahí, accederán los elencos que estén entre el tercer y quinto lugar de la Tabla Anual de la Segunda División Profesional.
La última fecha de la fase regular de la B comienza este martes con el partido que protagonizarán Huracán ante River Plate en el Parque Palermo a partir de la hora 16:30, mientras que este miércoles La Luz está obligado a ganarle a Fénix en el Complejo Rentistas por la permanencia, al igual que Miramar Misiones en su visita a Tacuarembó en el Raúl Goyenola. Los dos encuentros se llevarán a cabo desde la hora 16:30.
Habrá tres partidos el jueves y todos se jugarán a partir de las 16:30. Rentistas visita a Plaza Colonia con el fin de ganar para poder adueñarse del segundo ascenso, Atenas enfrenta a Oriental con la ilusión de ganar y esperar una mano del conjunto Pata Blanca. A su vez, el equipo de La Paz tiene que sumar para quedar entre los cinco primeros de la Tabla Anual.
Cerrito por su parte debe derrotar a Colón por el descenso, pero el tricolor de Brazo Oriental todavía sueña con alcanzar ese segundo puesto para ascender de forma directa.
El sábado llegará a su fin la fecha 26 de la Segunda División Profesional cuando Paysandú reciba a Uruguay Montevideo a las 19:30 en el Estadio Artigas.
El descenso a la Primera División Amateur
Uruguay Montevideo ya bajó a la Primera División Amateur, mientras que el otro descenso se lo disputan tres equipos: Cerrito, Miramar Misiones y La Luz.
A continuación, la fecha 26 de la fase regular de la Segunda División Profesional
Martes 10 de noviembre
Huracán vs. River Plate
Hora: 16:30
Escenario: Parque Palermo
Miércoles 11 de noviembre
La Luz vs. Fénix
Hora: 16:30
Escenario: Complejo Rentistas
Tacuarembó vs. Miramar Misiones
Hora: 16:30
Escenario: Estadio Goyenola
Jueves 12 de noviembre
Atenas vs. Oriental
Hora: 16:30
Escenario: Estadio Atenas
Plaza Colonia vs. Rentistas
Hora: 16:30
Escenario: Parque Prandi
Cerrito vs. Colón
Hora: 16:30
Escenario: Parque Maracaná
Sábado 14 de noviembre
Paysandú vs. Uruguay Montevideo
Hora: 19:30
Escenario: Estadio Artigas de Paysandú.
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