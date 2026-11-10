Así se disputa la última fecha de la B en la que se define el segundo ascenso y los clasificados a playoffs

Si bien ya se sabe que Plaza Colonia es el campeón de la Tabla Anual y dueño del primer ascenso a la Liga AUF Uruguaya 2027, pero todavía quedan muchos ítems por definirse en la Segunda División Profesional. Entre ellos está el segundo ascenso y los cuatro equipos que jugarán los playoffs por el último pasaje al círculo de privilegio.

Esto último lo lograrán los que terminen entre el tercer y sexto lugar en la Tabla Anual de la B. Pero con una salvedad: si Fénix no acaba en alguno de esos puestos en la acumulada.

Cabe recordar que el conjunto albivioleta ya está clasificado a los playoffs por haber sido el campeón del Torneo Competencia, que se llevó a cabo a principio de la campaña en la B. De no terminar ahí, accederán los elencos que estén entre el tercer y quinto lugar de la Tabla Anual de la Segunda División Profesional.

La última fecha de la fase regular de la B comienza este martes con el partido que protagonizarán Huracán ante River Plate en el Parque Palermo a partir de la hora 16:30, mientras que este miércoles La Luz está obligado a ganarle a Fénix en el Complejo Rentistas por la permanencia, al igual que Miramar Misiones en su visita a Tacuarembó en el Raúl Goyenola. Los dos encuentros se llevarán a cabo desde la hora 16:30.

Habrá tres partidos el jueves y todos se jugarán a partir de las 16:30. Rentistas visita a Plaza Colonia con el fin de ganar para poder adueñarse del segundo ascenso, Atenas enfrenta a Oriental con la ilusión de ganar y esperar una mano del conjunto Pata Blanca. A su vez, el equipo de La Paz tiene que sumar para quedar entre los cinco primeros de la Tabla Anual.

Maicol Borba, jugador de Atenas, ante Matías Rigoleto, de Oriental. Foto: Segunda División Profesional.

Cerrito por su parte debe derrotar a Colón por el descenso, pero el tricolor de Brazo Oriental todavía sueña con alcanzar ese segundo puesto para ascender de forma directa.

El sábado llegará a su fin la fecha 26 de la Segunda División Profesional cuando Paysandú reciba a Uruguay Montevideo a las 19:30 en el Estadio Artigas.

El descenso a la Primera División Amateur

Uruguay Montevideo ya bajó a la Primera División Amateur, mientras que el otro descenso se lo disputan tres equipos: Cerrito, Miramar Misiones y La Luz.

A continuación, la fecha 26 de la fase regular de la Segunda División Profesional

Martes 10 de noviembre

Huracán vs. River Plate

Hora: 16:30

Escenario: Parque Palermo

Miércoles 11 de noviembre

La Luz vs. Fénix

Hora: 16:30

Escenario: Complejo Rentistas

Tacuarembó vs. Miramar Misiones

Hora: 16:30

Escenario: Estadio Goyenola

Jueves 12 de noviembre

Atenas vs. Oriental

Hora: 16:30

Escenario: Estadio Atenas

Plaza Colonia vs. Rentistas

Hora: 16:30

Escenario: Parque Prandi

Cerrito vs. Colón

Hora: 16:30

Escenario: Parque Maracaná

Sábado 14 de noviembre

Paysandú vs. Uruguay Montevideo

Hora: 19:30

Escenario: Estadio Artigas de Paysandú.