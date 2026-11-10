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El País Ovación Fútbol

Así se disputa la última fecha de la B en la que se define el segundo ascenso y los clasificados a playoffs

La jornada 26 de la fase regular también definirá quien será el otro equipo que acompañará a Uruguay Montevideo a la C. Son tres los candidatos: Cerrito, Miramar Misiones y La Luz.

El País
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10/11/2026, 03:40
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Juan Moreira con la camiseta de Rentistas.
Juan Moreira con la camiseta de Rentistas.
Foto: Estefanía Leal.

Si bien ya se sabe que Plaza Colonia es el campeón de la Tabla Anual y dueño del primer ascenso a la Liga AUF Uruguaya 2027, pero todavía quedan muchos ítems por definirse en la Segunda División Profesional. Entre ellos está el segundo ascenso y los cuatro equipos que jugarán los playoffs por el último pasaje al círculo de privilegio.

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Esto último lo lograrán los que terminen entre el tercer y sexto lugar en la Tabla Anual de la B. Pero con una salvedad: si Fénix no acaba en alguno de esos puestos en la acumulada.

Cabe recordar que el conjunto albivioleta ya está clasificado a los playoffs por haber sido el campeón del Torneo Competencia, que se llevó a cabo a principio de la campaña en la B. De no terminar ahí, accederán los elencos que estén entre el tercer y quinto lugar de la Tabla Anual de la Segunda División Profesional.

La última fecha de la fase regular de la B comienza este martes con el partido que protagonizarán Huracán ante River Plate en el Parque Palermo a partir de la hora 16:30, mientras que este miércoles La Luz está obligado a ganarle a Fénix en el Complejo Rentistas por la permanencia, al igual que Miramar Misiones en su visita a Tacuarembó en el Raúl Goyenola. Los dos encuentros se llevarán a cabo desde la hora 16:30.

Habrá tres partidos el jueves y todos se jugarán a partir de las 16:30. Rentistas visita a Plaza Colonia con el fin de ganar para poder adueñarse del segundo ascenso, Atenas enfrenta a Oriental con la ilusión de ganar y esperar una mano del conjunto Pata Blanca. A su vez, el equipo de La Paz tiene que sumar para quedar entre los cinco primeros de la Tabla Anual.

Maicol Borba, jugador de Atenas, ante Matías Rigoleto, de Oriental.
Maicol Borba, jugador de Atenas, ante Matías Rigoleto, de Oriental.
Foto: Segunda División Profesional.

Cerrito por su parte debe derrotar a Colón por el descenso, pero el tricolor de Brazo Oriental todavía sueña con alcanzar ese segundo puesto para ascender de forma directa.

El sábado llegará a su fin la fecha 26 de la Segunda División Profesional cuando Paysandú reciba a Uruguay Montevideo a las 19:30 en el Estadio Artigas.

El descenso a la Primera División Amateur

Uruguay Montevideo ya bajó a la Primera División Amateur, mientras que el otro descenso se lo disputan tres equipos: Cerrito, Miramar Misiones y La Luz.

A continuación, la fecha 26 de la fase regular de la Segunda División Profesional

Martes 10 de noviembre
Huracán vs. River Plate
Hora: 16:30
Escenario: Parque Palermo

Miércoles 11 de noviembre
La Luz vs. Fénix
Hora: 16:30
Escenario: Complejo Rentistas

Tacuarembó vs. Miramar Misiones
Hora: 16:30
Escenario: Estadio Goyenola

Jueves 12 de noviembre
Atenas vs. Oriental
Hora: 16:30
Escenario: Estadio Atenas

Plaza Colonia vs. Rentistas
Hora: 16:30
Escenario: Parque Prandi

Cerrito vs. Colón
Hora: 16:30
Escenario: Parque Maracaná

Sábado 14 de noviembre
Paysandú vs. Uruguay Montevideo
Hora: 19:30
Escenario: Estadio Artigas de Paysandú.

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