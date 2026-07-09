Segunda División Profesional: así se jugará la décima fecha con cruces importantes en la pelea por el ascenso

La Segunda División Profesional tendrá un nuevo capítulo este fin de semana con la disputa de la décima fecha de la Fase Regular, una etapa que presenta varios enfrentamientos de alto atractivo en la lucha por los puestos de ascenso a Primera División.

La actividad comenzará el sábado 11 de julio con dos encuentros. A las 13:30 horas, River Plate recibirá a Plaza Colonia en el Parque Saroldi, mientras que desde las 18:00, Huracán será local frente a Colón en el Parque Palermo.

La jornada continuará el domingo 12 de julio con tres partidos. La acción se abrirá a las 09:00 con el duelo entre Uruguay Montevideo y Oriental en el Parque ANCAP. Más tarde, a las 12:00, Atenas enfrentará a Rentistas en el Estadio Atenas, y desde las 15:00, Cerrito recibirá a Miramar Misiones en el Parque Maracaná.

La décima etapa se cerrará el lunes 13 de julio. La Luz se medirá con Tacuarembó a las 15:00 en el Complejo Rentistas, mientras que Paysandú será anfitrión de Fénix desde las 19:00 en el Estadio Artigas.

Con el campeonato entrando en una fase cada vez más decisiva, los puntos comienzan a tener un valor determinante tanto para los equipos que buscan el ascenso directo como para aquellos que intentan mantenerse en la pelea por los puestos de playoffs y los que pelean para mantenerse en el profesionalismo.

La Fase Regular se disputa a dos ruedas y definirá a los dos ascensos directos, además de los equipos que accederán a la definición por el tercer cupo a Primera División.

Detalles de la fecha 10 de la Segunda División Profesional

Sábado 11 de julio

River Plate vs. Plaza Colonia

Hora: 13:30

Estadio: Parque Saroldi

Árbitro: Juan Cianni

Huracán vs. Colón

Hora: 18:00

Estadio: Parque Palermo

Árbitro: Kevin Fontes

Miramar Misiones vs. Atenas de San Carlos por la Segunda División Profesional. Foto: Estefanía Leal

Domingo 12 de julio

Uruguay Montevideo vs. Oriental

Hora: 09:00

Estadio: Parque ANCAP

Árbitro: Eduardo Varela

Atenas vs. Rentistas

Hora: 12:00

Estadio: Atenas

Árbitro: Leandro Lasso

Cerrito vs. Miramar Misiones

Hora: 15:00

Estadio: Parque Maracaná

Árbitro: Pablo Silveira

Lunes 13 de julio

La Luz vs. Tacuarembó

Hora: 15:00

Estadio: Complejo Rentistas

Árbitro: Santiago Motta

Paysandú vs. Fénix

Hora: 19:00

Estadio: Artigas

Árbitro: Federico Modernell