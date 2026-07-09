Segunda División Profesional: así se jugará la décima fecha con cruces importantes en la pelea por el ascenso
La fecha se disputará entre el sábado 11 y el lunes 13 de julio, con siete encuentros que pueden generar movimientos importantes en la parte alta de la tabla y también por la permanencia.
La Segunda División Profesional tendrá un nuevo capítulo este fin de semana con la disputa de la décima fecha de la Fase Regular, una etapa que presenta varios enfrentamientos de alto atractivo en la lucha por los puestos de ascenso a Primera División.
La actividad comenzará el sábado 11 de julio con dos encuentros. A las 13:30 horas, River Plate recibirá a Plaza Colonia en el Parque Saroldi, mientras que desde las 18:00, Huracán será local frente a Colón en el Parque Palermo.
La jornada continuará el domingo 12 de julio con tres partidos. La acción se abrirá a las 09:00 con el duelo entre Uruguay Montevideo y Oriental en el Parque ANCAP. Más tarde, a las 12:00, Atenas enfrentará a Rentistas en el Estadio Atenas, y desde las 15:00, Cerrito recibirá a Miramar Misiones en el Parque Maracaná.
La décima etapa se cerrará el lunes 13 de julio. La Luz se medirá con Tacuarembó a las 15:00 en el Complejo Rentistas, mientras que Paysandú será anfitrión de Fénix desde las 19:00 en el Estadio Artigas.
Con el campeonato entrando en una fase cada vez más decisiva, los puntos comienzan a tener un valor determinante tanto para los equipos que buscan el ascenso directo como para aquellos que intentan mantenerse en la pelea por los puestos de playoffs y los que pelean para mantenerse en el profesionalismo.
La Fase Regular se disputa a dos ruedas y definirá a los dos ascensos directos, además de los equipos que accederán a la definición por el tercer cupo a Primera División.
Detalles de la fecha 10 de la Segunda División Profesional
Sábado 11 de julio
River Plate vs. Plaza Colonia
Hora: 13:30
Estadio: Parque Saroldi
Árbitro: Juan Cianni
Huracán vs. Colón
Hora: 18:00
Estadio: Parque Palermo
Árbitro: Kevin Fontes
Domingo 12 de julio
Uruguay Montevideo vs. Oriental
Hora: 09:00
Estadio: Parque ANCAP
Árbitro: Eduardo Varela
Atenas vs. Rentistas
Hora: 12:00
Estadio: Atenas
Árbitro: Leandro Lasso
Cerrito vs. Miramar Misiones
Hora: 15:00
Estadio: Parque Maracaná
Árbitro: Pablo Silveira
Lunes 13 de julio
La Luz vs. Tacuarembó
Hora: 15:00
Estadio: Complejo Rentistas
Árbitro: Santiago Motta
Paysandú vs. Fénix
Hora: 19:00
Estadio: Artigas
Árbitro: Federico Modernell
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