Plaza Colonia le ganó a La Luz en la hora y es nuevo líder de la Segunda División Profesional

Plaza Colonia quedó como único líder de la Segunda División Profesional tras disputarse parcialmente la novena fecha del certamen. El conjunto patablanca aprovechó de la mejor manera la caída de Oriental de La Paz y, con un agónico triunfo frente a La Luz por 1-0, se adueñó en solitario de la cima de la tabla de posiciones.

El equipo coloniense consiguió una victoria tan trabajada como valiosa en el Parque Prandi. En un encuentro muy equilibrado, Plaza llevó la iniciativa durante gran parte del partido, aunque se encontró con un rival ordenado defensivamente que parecía encaminado a rescatar un empate. Sin embargo, cuando el encuentro se moría, apareció Ezequías Redín para marcar el gol del triunfo en la última jugada del partido, desatando el festejo de la hinchada patablanca y permitiendo que su equipo alcanzara el liderazgo exclusivo del campeonato.

La otra noticia de la jornada fue la sorpresiva derrota de Oriental de La Paz, que llegaba como líder, frente a River Plate por 2-1 en el Parque Palermo. Inti López abrió la cuenta para el conjunto darsenero, Benjamín Núñez igualó transitoriamente para Oriental y Christian Techera anotó el tanto de la victoria para River. La caída dejó sin la punta al equipo celeste justo en una semana muy especial, ya que Benjamín Núñez, una de las grandes figuras del torneo, fue transferido a Nacional y desde hoy comenzará a entrenar con el plantel tricolor, transformándose en una baja de enorme importancia para el equipo paceño.

La fecha también dejó otra sorpresa con el triunfo de Paysandú sobre Rentistas por 2-1 en el Complejo del Bicho Colorado, que se había puesto en ventaja con un gol de Horacio Sequeira, pero en el complemento los sanduceros reaccionaron con tantos de Juan Silvera y Ulises Márquez para conseguir tres puntos fundamentales que renuevan su ilusión de salir de las últimas posiciones.

En Capurro, Fénix volvió a demostrar su recuperación al derrotar con autoridad a Huracán del Paso de la Arena por 2-0. Guillermo Pereira fue la gran figura de la tarde al convertir los dos goles, ambos de cabeza y uno en cada tiempo. Además del zaguero goleador, sobresalieron las actuaciones de Bryan Olivera en la mitad de la cancha; las subidas constantes de Fabián Píriz por el lateral izquierdo y un gran trabajo del argentino Lucas Goberville en un equipo albivioleta que vuelve a meterse en la pelea.

En el Estadio Raúl Saturnino Goyenola, Tacuarembó y Cerrito igualaron sin goles en un encuentro muy disputado, donde ambos equipos tuvieron oportunidades para quedarse con la victoria, aunque finalmente debieron conformarse con un punto.

Al cierre de la jornada se enfrentaron Colón y Uruguay Montevideo en el Palermo y fue victoria para el tricolor de Brazo Oriental por 1-0 con gol de Andrés Olivera.

La novena fecha se completará hoy con el encuentro entre Miramar Misiones y Atenas de San Carlos. La gran conclusión del fin de semana es clara: Plaza Colonia aprovechó su oportunidad, ganó sobre la hora y gracias a la caída de Oriental, se transformó en el nuevo y único líder de la Segunda División Profesional.

