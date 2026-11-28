El Inter Miami de Luis Suárez y Lionel Messi fue eliminado por Columbus Crew en la primera ronda de los playoffs de la MLS tras perder 1-0 el segundo partido de la eliminatoria con un gol en el último minuto del uruguayo Santiago Rodríguez. Luego de un centro preciso desde la izquierda, se filtró en el área rival, controló con eficacia y definió con mucha calidad para sentenciar la serie.

¡¡¡EL GOL AGÓNICO QUE LE DIO LA CLASIFICACIÓN A COLUMBUS CREW!!! El uruguayo Santiago Rodríguez la bajó y definió para marcar el 1-0 que eliminó a Inter Miami de Messi de la #MLSCup.



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El Inter, que defendía el título de liga de 2025, también perdió el primer duelo en Miami por 0-3. La primera ronda de los 'playoff' de la MLS se disputa al mejor de tres partidos, por lo que al Inter le bastaba con ganar por la mínima para forzar un tercer encuentro, también en Miami.

La eliminación en primera ronda recuerda a la de 2024, la primera temporada de Messi en Miami, cuando el Inter también cayó eliminado en primera ronda a manos del Atlanta United.

Además, la derrota pone fin a una temporada compleja para la franquicia más cara de la historia de la MLS, que también cayó en los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf ante Nashville y en la fase de grupos de la Leagues Cup.

Messi fue titular y jugó todo el partido, al tiempo que Luis Suárez ingresó desde el banco a los 73 minutos para disputar el tramo final del encuentro.

La racha del Columbus Crew de Santiago Rodríguez

Tras caer por 0-3 en el primer partido, el Inter Miami se plantó en Columbus con un planteamiento muy defensivo, consciente de la importancia de no recibir goles, con la pareja de centrales brasileños formada por Casemiro y Micael.

El Inter Miami tuvo varias situaciones de peligro, como un tiro libre de Messi en la primera parte, pero su línea ofensiva estuvo más imprecisa de lo habitual.

La más clara, no obstante, la tuvo Germán Berterame. El argentino, internacional mexicano, remató de cabeza a pocos centímetros del arco tras una excelente jugada de estrategia, pero mandó la pelota por encima del travesaño.

Era el minuto 83 y el marcador aún reflejaba un 0-0, con los dos entrenadores preparando sus onces para la tanda de penaltis.

Pero el Columbus Crew aún no había dicho su última palabra. En el minuto 92, el último del partido, el internacional marroquí Anass Zaroury puso un centro perfecto al interior del área que Santiago Rodríguez aprovechó para controlar y definir con calidad para vencer a Dayne St. Clair.

El Columbus Crew ha ganado nueve de sus últimos diez partidos bajo el mando del francés Laurent Courtois, que consiguió darle la vuelta a un equipo que sufrió para clasificarse para los playoffs, a los que accedió en la última posición del Este.

Ahora, el Columbus Crew espera rival en los cuartos de final entre el Philadelphia Union y el New England Revolution, con ventaja para los de Boston, que ganaron 2-0 el primer partido de la eliminatoria.

EFE.