Ronald Araujo le ganó el duelo de uruguayos a Rodrigo Bentancur en Liverpool vs. Tottenham por Carabao Cup    

El Liverpool de Andoni Iraola puede haber sentenciado a Roberto de Zerbi como entrenador del Tottenham. En un partido que tuvo como titulares a los uruguayos Ronald Araujo en el equipo de Anfield y a Rodrigo Bentancur en el conjunto de Londres. Los Reds, después del empate sin goles ante Fulham en Premier League, volvieron al camino de la victoria al eliminar a los Spurs en dieciseisavos de la Carabao Cup.

Los tantos de Alexis Mac Allister, Cody Gakpo y el golazo de Dominik Szoboszlai inclinaron la balanza frente a un Tottenham que suma otro partido más sin ganar. De los seis encuentros oficiales que los Spurs han jugado esta temporada, cuatro de Premier y dos de Copa de la Liga, solo han ganado uno, contra el Charlton Athletic, de categoría inferior.

Al menos esta vez marcaron un gol, el primero de esta temporada ante un equipo de Premier League, pero de nada sirvió. El tanto de Conor Gallagher a la salida de un córner, tras error del arquero Giorgi Mamardashvili, llegó algo tarde, pudo poner al combativo Tottenham en partido, pero sin mucho margen de maniobra, Liverpool lo liquidó sobre el final.

Los de Iraola, que llegaban tras un decepcionante empate contra el Fulham el fin de semana, abrieron la cuenta por intermedio de Alexis Mac Allister a los 20 minutos. Es el segundo tanto de Mac Allister en los últimos tres partidos, coincidiendo con sus declaraciones en la previa al partido ante Atlético de Madrid por Champions League, sobre la negativa del Liverpool a ofrecerle una renovación.

Ya en la segunda mitad, Gakpo amplió diferencias y, aunque Gallagher descontó con veinte minutos aún por delante, los de De Zerbi apenas crearon algún problema aislado en pelota parada y se encontraron con una gran atajada de Mamardashvili a Marmoush en la mejor que tuvieron. El arquero logró redimirse.

Poco, muy poco para lo que necesita este equipo, que con apenas un puñado de partidos disputados ve temer por el futuro de su entrenador. Tras más de 400 millones gastados en verano, el Tottenham está decimoséptimo en la Premier, solo ha marcado goles contra Charlton y Liverpool, y este fin de semana recibirá al Aston Villa con la obligación de ganar sí o sí.

En el tiempo de descuento y cuando el Tottenham soñaba con un gol que llevara el choque a la tanda de penales, Szoboszlai cazó una volea espectacular a treinta metros del arco y puso el broche de oro al partido.

El Liverpool se une a Newcastle United, Bradford City, Crystal Palace, Bournemouth, Chelsea, Sunderland, Fulham, Arsenal y Peterborough en los octavos de final de la competición copera. El sorteo de los cruces de octavos se celebrará este miércoles al término del encuentro entre Manchester United y Brighton & Hove Albion.

La actuación de los uruguayos Araujo y Bentancur:

En cuanto al desempeño de los uruguayos, Ronald Araujo fue titular como central por derecha, recibió una amarilla a los 36 minutos por una falta y completó todo el partido. Por su parte Rodrigo Bentancur, en Tottenham, jugando como volante interno, también arrancó desde el inicio, sufrió una amonestación sobre el final del primer tiempo y salió reemplazado a los 57 minutos por Mateus Fernández, que terminó dando al asistencia para el descuento.