“Me llena de orgullo”: el emotivo homenaje de los hinchas del Bahia al uruguayo Nicolás Acevedo

Nicolás Acevedo ya tiene un lugar en la historia del Bahia y los hinchas se lo hicieron saber de una manera muy especial. Luego de la victoria 2-1 ante Remo por la 27ª fecha del Brasileirão, la torcida del equipo de Salvador desplegó en el Arena Fonte Nova una enorme bandera con el rostro del volante uruguayo y la bandera de Uruguay para reconocer su trayectoria con la camiseta tricolor.

El homenaje llegó después de que Acevedo se convirtiera en el futbolista extranjero con más partidos en la historia del club. El uruguayo, que se formó en Liverpool y también pasó por el New York City de la MLS, alcanzó la marca de 153 presencias con Bahia y superó al argentino José Sanfilippo, quien había disputado 152 encuentros entre las décadas de 1960 y 1970.

La imagen de Acevedo frente a la bandera, rodeado por hinchas que coreaban su nombre, fue uno de los momentos más emotivos de la noche. El propio jugador se acercó a la torcida, se sacó fotos y agradeció el reconocimiento. “Estoy muy feliz por el cariño. Es algo inexplicable. Me llena de orgullo”, expresó el uruguayo después del homenaje.

Orgulho em ficar na história deste clube gigante!



Não tenho palavras pra agradecer tanto carinho, muito obrigado nação tricolor 💙❤️🤍 https://t.co/7GO4cdoxgQ — Nicolás Acevedo (@CachaAcevedo) September 15, 2026

La jornada había comenzado dentro de la cancha y terminó de la mejor manera para el Bahia. Acevedo fue titular y tuvo una destacada actuación en el mediocampo. De hecho, el sitio globoesporte lo señaló como el mejor jugador del equipo en el partido, en una noche en la que también estuvo desde el inicio otro uruguayo: Cristian “Kike” Olivera.

Olivera, además, tuvo participación directa en el primer gol. A los 19 minutos, recuperó la pelota en campo rival y asistió a Jean Lucas, que puso el 1-0. Luciano Juba amplió la diferencia de penal sobre el final y Vitor Bueno descontó desde la misma vía para Remo, pero Bahia terminó quedándose con los tres puntos.

Para Acevedo fue una noche especial por partida doble: alcanzó una nueva marca histórica con el club y recibió el reconocimiento de una hinchada que lo convirtió en uno de sus referentes después de que llegó al Bahía en 2023.

Ahora, cada vez que salga a la cancha, Acevedo tendrá un número más para defender. Los partidos ya lo pusieron en la cima de una lista histórica del Bahia, pero la reacción de la torcida en el Fonte Nova dejó en claro que su vínculo con el club va más allá de una estadística y es para toda la vida.