Maxi Gómez y Sebastián Coates no estarán ante Progreso y Nacional busca recuperarlos para recibir a Defensor

El Nacional de Daniel Carreño tiene el foco puesto en el cruce de mañana ante Progreso en el Parque Saroldi por la Copa AUF Uruguay. Para este compromiso, que será el tercero en el marco del Grupo 5 del certamen, no tendrá a disposición a dos referentes del plantel.

El primer caso es el de Sebastián Coates, su capitán, quien salió sentido durante el primer tiempo ante Juventud en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura. Si bien desde la interna no dieron detalles del grado de su lesión, acotaron que “sigue en recuperación” al igual que Maximiliano Gómez.

El delantero sanducero sufrió un esguince de rodilla grado uno el pasado 30 de agosto en el arranque del clásico frente a Peñarol. Desde entonces inició su proceso de recuperación que hoy cumple 15 días. Es la gran figura del equipo y, a pesar de los vaivenes a nivel colectivo, registra 17 goles y tres asistencias en 31 compromisos oficiales.

Este registro implica que el “9” lleva anotados el 33% de los goles del Bolso entre todas las competencias, que incluyen el ámbito local, la fase de grupos de la Copa Libertadores y los playoffs de la Copa Sudamericana.

El objetivo que se fijan en Nacional es que Coates y Gómez puedan estar a disposición el próximo domingo 20 de setiembre cuando reciban a Defensor Sporting a las 16:30 horas en el Gran Parque Central por el Clausura. De todas formas, irán evaluando día a día cómo evoluciona cada uno de ellos a nivel de la sanidad.

Sebastián Coates, capitán de Nacional. Foto: Estefanía Leal.

En ambos torneos el objetivo que persiguen es retornar al triunfo considerando que viene de igualar 1-1 con Wanderers en el Viera y 2-2 con el pedrense.

Daniel Carreño, DT de Nacional. Foto: Ignacio Sánchez.

En el ciclo de Daniel Carreño continúan invictos, pero a nivel de funcionamiento no han logrado sostener el envión de la victoria clásica y vienen de dejar por el camino dos puntos claves frente al Bohemio después del gol de Santiago Benítez sobre la hora.