Real Montevideo, el club uruguayo que se maneja como un videojuego: hinchas hacen cambios y pueden ganar dinero

"Qué pasaría si un equipo es manejado por el hincha y clasifica a la Libertadores, o que haga los cambios en el entretiempo de un partido de Sudamericana”. Con esa premisa nació el Real Montevideo en la Divisional D para revolucionar el fútbol de la AUF y del mundo.

El empresario argentino Pedro del Campo es el presidente de la SAD del club. Es dueño de la agencia RPM Foot —representación de futbolistas— y arribó a Uruguay por uno de sus socios, Matías Pittini, “que trabaja con la gente de Central Español”, le confesó a Ovación.

Expuso que el hincha “siempre hace un esfuerzo por el equipo y no recibe nada”. Por eso creó Real Manager. “Una plataforma parecida al Fútbol Manager (videojuego donde el usuario es el DT del club) con la diferencia que acá todas las decisiones serán tenidas en cuenta”, esgrimió.

El hincha no solo tendrá su lugar en la tribuna, sino que también estará en la cocina del club. “Soy el presidente, pero voto como los demás. El partido pasado voté para jugar 4-2-3-1 y la gente votó 4-3-3 y el equipo jugó 4-3-3”, señaló.

El anuncio de la creación de esta aplicación fue hace cinco días y ya “la descargaron más de 20.000 personas” por la página web del Real Montevideo. Aunque esperan que esta semana esté disponible en Apple Store y en Google Play. El suscriptor debe pagar 15 dólares por la actual temporada. “Muchos aún no pagaron porque se piensan que es un videojuego”, comentó.

La mecánica de trabajo

Pedro del Campo, presidente de la SAD de Real Montevideo. Foto: gentileza.

Hay un DT en Real Montevideo, prepara el equipo y le da herramientas para jugar de una u otra forma. Pero asumió con una condición: “Sugerir su alineación, que la gente vota y si sale que se debe hacer un cambio, se hará”, apuntó.

Comenzó el juego y los suscriptores solo podrán hacer cambios en el descanso. “No es fácil que la gente vote en un minuto, llamar al DT para decirle quién entra y quién sale. Pero en el entretiempo tenemos el margen de los 15 minutos y se puede hacer más viable al principio”, sostuvo Del Campo.

El titular sueña con extender aún más el proyecto en el futuro. “Que el hincha o el socio pueda elegir jugadores en los mercados de fichajes”, dijo.

Uno de los anhelos

Los futbolistas de Real Montevideo saludan a sus hinchas. Foto: @realmontevideo_fc.

Con el dinero recaudado por las suscripciones se le “pagará a los jugadores” y “una parte estará destinada al club”. De continuar en línea ascendente, según Del Campo, dará inicio a la fase dos y es “que la gente compre pase de los jugadores que no son del club y gane plata”.

Y explicó: “¿Qué jugador quieren comprar? ‘Queremos al 9 de Atenas’. Cuesta 100 mil dólares, ¿qué porcentaje quieren? ‘70%’. El otro 30% lo paga el club”, narró. “Se vende en un millón y mediante un blockchain (contrato inteligente) la plata va para cada uno de los suscriptores que aportaron”, afirmó.

Hay una fase tres: generar una “bolsa de trabajo”. “Hoy no tenemos inferiores, el día de mañana tal vez sí y vamos a necesitar técnicos. A nuestra comunidad le vamos a pedir que a los que sean técnicos carguen sus currículum para luego —entre todos— elegirlos”, ahondó Del Campo con claridad.

“Soy muy ambicioso y tengo los actores para hacerlo. El Scarso (creador del boom por Tim Payne en el Mundial) está metido en el proyecto, el Pollo Vignolo (periodista deportivo argentino) lo mismo, tengo a Alejandro Fantino (periodista argentino) que me quiere dar una mano; en Brasil lo va a promocionar Philippe Coutinho”, sentenció.

Los Jugadores que vendrán a Real Montevideo

Felipe Melo en Fluminense. Foto: AFP

Del Campo confirmó en diálogo con Sport 890 que vendrá a jugar a Real Montevideo un futbolista de larga carrera en Europa: “El que viene seguro es el colombiano Cristian Zapata, está la chance de Felipe Melo, de Mariano ‘Tanque’ Pavone y del Burrito Ortega”.