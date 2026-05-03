Racing vs. MC Torque: hora, dónde verlo y detalles de la fiesta del campeón del Torneo Apertura en el Roberto

Pasaron siete días de ese histórico domingo 26 de abril donde el hincha de Racing tocó el cielo con las manos: campeón por primera vez en su historia en la máxima división del fútbol uruguayo.

La Escuelita de Sayago volvía de Melo y Wanderers le dio una mano grande al vencer a Peñarol 1-0 para proclamarse campeón del Torneo Apertura a falta de dos fechas para el final.

Más allá de cómo se dio, el plantel de Racing solo quería llegar a la sede ubicada en Avenida Millán 4712. Ahí los esperaba una enorme cantidad de hinchas para festejar ese hecho histórico.

Este domingo, el equipo de Cristian Chambian lo hará en su lugar en el mundo: el campo de juego del Parque Osvaldo Roberto cuando enfrente a Montevideo City Torque a la hora 15:30, por la fecha 14 del primer certamen de la temporada 2026.

Será emocionante

Felipe Álvarez celebra uno de los goles de Racing ante Juventud. Foto: ligaaufuruguaya en Instagram.

Será un día movilizante para el pueblo cervecero, que en muchas oportunidades vivió de esas situaciones que no son para nada buenas. Por ejemplo: el descenso a la Segunda División. No obstante, este domingo reinará la alegría en un equipo que hizo historia al ganar su primer título en el círculo de privilegio del fútbol celeste.

Hay varios puntos en lo que se cimentó este galardón del Cervecero: la verticalidad a la hora de atacar, la preponderancia a las acciones de pelota quieta y la seriedad al momento de disputar los encuentros fundamentales que lo llevaron a gritar campeón. En esa línea, el duelo ante el Ciudadano es importante para ir por el otro objetivo que tendrá la Escuelita que es el Uruguayo.

“El próximo sueño es el Uruguayo”, le confesó a Ovación Gonzalo “Lalo” Aguilar, asistente técnico de Chambian. Por eso, el club disfrutará de poder dar la vuelta olímpica más ansiada de su historia en el Parque Roberto, pero Racing querrá quedarse con los tres puntos para seguir sumando y —de a poco— continuar trabajando en el otro gran sueño.

Montevideo City Torque tendrá la cabeza en este duelo y, también, en el choque del miércoles ante Palestino por la cuarta fecha del Grupo F de la Copa Sudamericana en el Estadio Centenario (19:00).

La fiesta del campeón

El trofeo irá al Parque Roberto para que se quede por siempre en las vitrinas de la sede de Racing. El Cervecero prepara la fiesta de ese momento que quedará en la retina de los hinchas.

Una fuente de Racing le confirmó a Ovación cómo será. “Está pensado para el recibimiento y el post partido”, dijo con respecto al duelo ante Montevideo City Torque. “Humo, globos, papel, fuegos artificiales, música y mucho contenido”, añadió tras lo que será una gesta para la institución.

Racing vs. Montevideo City Torque

Hora: 15:30.

Cancha: Parque Roberto.

TV: DSports, Disney+, VTV Plus por Antel TV, cableoperadores del interior.

Árbitro: Andrés Matonte.

Asistentes: Andrés Nievas y Franco Mieres.

VAR: Daniel Fedorczuk.

Racing: Federico Varese; Ramiro Brazionis, Guillermo Cotugno, Felipe Álvarez, Martin Ferreira; Juan Bosca, Felipe Cairus, Facundo González, Álex Vázquez; Sebastián Da Silva, Tomás Habib. DT: Cristian Chambian.

Montevideo City Torque: Franco Torgnascioli; Eduardo Agüero, Franco Romero, Gary Kagelmacher, Kevin Silva; Franco Pizzichillo, Pablo Siles, Gonzalo Montes; Esteban Obregón, Salomón Rodríguez, Ramiro Lecchini. DT: Marcelo Méndez.