Chambian, el DT que jugó en Liga Universitaria, trabajó en una importadora y se perdió su despedida de soltero

Hay historias en el fútbol que se construyen desde la lógica. Y hay otras, como la de Cristian Chambian, que nacen desde los márgenes y terminan en el centro de la escena. A sus 35 años, sin pasado como futbolista profesional y con un perfil bajo que lo acompañó siempre, el entrenador condujo a Racing Club de Montevideo a conquistar el Torneo Apertura 2026, el primer título de Primera División en la historia del club. Pero para entender cómo llegó hasta ahí, hay que ir bastante más atrás.

A los 19 años, Chambian apareció en el Círculo de Tenis de Montevideo sin conocer a nadie. Fue en ese entorno amateur donde empezó a forjarse no solo como futbolista, sino como persona. Jugó en la sub 20, en la categoría mayor y luego en la +32, siempre como volante central. No se destacaba por los goles ni por el brillo, sino por otra cosa: era un “cinco” raspador, de marca, intenso. “Tenía algo de juego, pero su fuerte era recuperar”, recuerda su amigo Juan Bocchio quien compartió cancha y gran parte de vida con Cristian.

Sin embargo, lo que más llamaba la atención no era su rendimiento dentro del campo, sino su manera de entender el juego. No era de hablar demasiado en la cancha ni de ordenar desde ahí, pero fuera de ella tenía otra mirada. Quienes veían partidos con él notaban algo distinto: analizaba, interpretaba, leía el juego desde otro lugar. “Era mejor analista que jugador”, dice el padrino de su hijo, casi como una síntesis perfecta de lo que vendría después.

Cristian Chambian durante su pasaje por el Círculo de Tenis de Montevideo. Foto: Gentileza.

En paralelo, su vida iba por otro camino. Trabajaba junto a su padre en una importadora de zapatos y juguetes. El fútbol seguía siendo una pasión, pero no parecía un destino profesional. Hasta que en 2019 dio el primer paso. A través del periodista Nelson Foliatti quién lo contactó con Ney Morales, llegó a Racing y comenzó como ayudante técnico en la Sub 19 junto a Fernando Rosa. Desde ese momento inició un recorrido que no tuvo saltos, sino escalones.

En el club recuerdan bien esa primera etapa. No era habitual que alguien se acercara por iniciativa propia a ver entrenamientos y se involucrara como lo hizo él. Muchos cumplían con lo mínimo que exigían los cursos de entrenador y se iban. Chambian no. Se quedaba, preguntaba, observaba, se metía en el día a día. Mostró entusiasmo, inteligencia y una fuerte vocación de trabajo. Por eso le dieron lugar. Primero como colaborador en formativas, luego como ayudante técnico, más tarde como entrenador de acciones ofensivas y, ya en 2021, como responsable de una categoría. En 2020 se recibió de entrenador y, con la pandemia de por medio, siguió creciendo dentro del club.

Su carrera avanzó de la misma forma en que él entiende el fútbol: paso a paso, con método y sin atajos. Dirigió distintas categorías, llegó a la Reserva en 2024 y en febrero de 2025 asumió en Primera División. Para entonces ya había una figura clave en su recorrido: Fernando Cavenaghi. Fue quien detectó su potencial, quien lo impulsó y, sobre todo, quien sostuvo el proyecto cuando todavía no había resultados que lo respaldaran.

La decisión de darle el primer equipo no fue improvisada. Tras la salida de Darío Rodríguez, el club apostó por una idea. Así lo explicó el vicepresidente Javier Cabo: “La elección de Chambian fue total y su continuidad nunca estuvo en duda. Racing no buscaba una solución de emergencia, sino consolidar un proceso que se gestó desde formativas”.

Ese proceso tenía una identidad clara: un equipo intenso, vertical, solidario. Un modelo que Chambian ya había trabajado años antes y que logró trasladar a Primera con jugadores distintos, pero con la misma lógica. Incluso antes de ser campeón, él mismo lo había explicado.

Cristian Chambian, entrenador de Racing, en el partido frente a Cerro Largo en el Parque Roberto. Foto: Ignacio Sánchez.

A comienzos de 2026 hablaba de la importancia del resultado para sostener los proyectos, de la necesidad de construir identidad y de confiar en el rendimiento colectivo por encima de los nombres. Reconocía las diferencias económicas con los equipos grandes, pero también marcaba que los clubes chicos podían competir en torneos cortos si lograban una estructura sólida. Sin decirlo directamente, estaba describiendo el camino que lo llevaría al título.

Mientras tanto, su vida personal seguía ligada a los mismos valores de siempre. Sus amigos lo describen como leal, familiero, tranquilo. De esos que sostienen vínculos en el tiempo. Con algunos mantiene una rutina simple: juntarse a cenar cada quince días, conversar, ponerse al día. Nada cambió demasiado, ni siquiera cuando el fútbol empezó a ocupar todo.

Hoy Chambian ya no tiene tiempo para jugar en la +32. A veces se acerca a alguna práctica, mantiene el vínculo, pero su vida cambió. Está dedicado completamente a Racing. Sin embargo, en esencia sigue siendo el mismo. El que llegó sin conocer a nadie. El que miraba partidos con otra cabeza. El que eligió siempre el camino largo.

Por eso su historia no es solamente la de un entrenador campeón. Es la de un proceso. La de una convicción sostenida en el tiempo. Y la de alguien que, sin haber pasado por el fútbol profesional como jugador, terminó demostrando que también desde afuera del sistema se puede llegar a lo más alto como lo logró con Racing.

El día que faltó a su propia despedida de soltero

Antes de ser el técnico campeón con Racing Club de Montevideo, antes de los análisis tácticos, los entrenamientos y la Primera División, Cristian Chambian era simplemente uno más en el Círculo de Tenis de Montevideo.

Ahí empezó todo. Y ahí sigue estando una parte importante de su historia. Sin conocer a nadie, y en ese ambiente amateur fue construyendo vínculos que todavía hoy lo acompañan. Pero si algo destacan quienes compartieron cancha con él no es su juego, sino su forma de ser.

“Jugué en el CTM desde 2009, arrancando en Sub-20. Después pasé a Mayores hasta 2021, y a partir de 2022, empecé a jugar en +32 donde estuve hasta el año pasado“ dijo Chambian a Ovación.

Además agregó: “Este año fui a algún entrenamiento, pero por los tiempos no pude coincidir para jugar. Es un espacio donde conservo muchos amigos” concluyó el DT. Hablando de amigos, el padrino de su hijo contó una anécdota que resume quién es Cristian Chambian y que la frase de que el fútbol te da y te quita es así.

Cristian Chambian durante su pasaje por el Círculo de Tenis de Montevideo. Foto: Gentileza.

Sus amigos le habían organizado la despedida de soltero en Río de Janeiro. Todo listo: pasajes, grupo armado, plan cerrado. Una celebración pensada al detalle. Pero justo en ese momento apareció la oportunidad que le cambiaría la vida: dirigir en Primera División, no dudó y canceló el viaje y terminó siendo el único que no se subió al avión.

“Fue increíble. Era la despedida de Cristian… sin Cristian”, recuerda entre risas. El grupo viajó igual, festejó en Brasil, pero el protagonista se quedó en Montevideo. No fue una casualidad. Fue una elección.

Mientras sus amigos brindaban en Río, él daba el paso más importante de su carrera. Hoy, el entrenador campeón sigue sin tener tiempo para jugar en el plantel de la +32. A veces se arrima a alguna práctica, mantiene el vínculo, pero su vida cambió por completo.

Sin embargo, en el Círculo lo siguen viendo igual. El mismo de siempre. El que llegó sin conocer a nadie.El que se hizo amigo de todos. El que eligió el fútbol, incluso cuando eso significaba no estar en su propia despedida. Y quizás ahí esté la clave de todo.