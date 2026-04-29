"El próximo sueño es el Uruguayo": Lalo Aguilar, una institución en Racing, analizó el título del Apertura

Gonzalo Aguilar es una institución dentro de otra. Lalo llegó a Racing con 12 años para jugar en pré-séptima e hizo todas las inferiores hasta que debutó en Primera. Ascendió, bajó y volvió a ascender, viviendo momentos buenos, malos. Estuvo cuando al Cervecero le llevaron los arcos del Roberto por un embargo y vio la transformación del club cuando llegó la SAD, primero como jugador y ahora, a sus 38 años, como ayudante técnico. Un hincha más, pero del lado de adentro, y así analizó el título de campeones del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya. La Escuelita puertas adentro, el clave respaldo de la dirigencia y la ambición de un grupo de jugadores que va por más.

- ¿Qué significa este título en el club donde hiciste toda tu vida?

- Un sueño cumplido. No solo es el logro más importante en mi carrera, sino del club. Significa mucho en todo este tiempo.

- ¿Tomaste dimensión de lo que lograron?

- La verdad que es difícil. Si bien te das cuenta de lo que lograste, creo que la dimensión que tiene este título se va a hacer valer con el tiempo más que nada. Somos conscientes de que logramos algo muy importante, pero no sé si caímos del todo.

- ¿Te sentís más campeón como hincha, exjugador o como parte del cuerpo técnico?

- Un poquito de todo, la verdad. Más que nada como hincha. Después de haber pasado muchas de las buenas, de las malas, momentos lindos y feos, ser parte del cuerpo técnico de este grupo es una felicidad enorme.

- ¿Cómo te hiciste hincha?

- Fue a medida que transcurrieron los años en el club. Desde los 12 años, que empecé en pre-séptima, iba a la cancha a ver a los jugadores de Primera en ese entonces y deseaba estar en el lugar de ellos. A medida que pasaron los años, con inferiores y llegando a Primera, se fue generando ese hincha.

- ¿Qué le diría este Gonzalo Aguilar a aquel gurí que llegó a Racing por primera vez?

- Que va a vivir un camino hermoso. Con mucho sacrificio, con alegrías, tristezas, pero haciendo lo que siempre deseó desde niño: jugar al fútbol.

- Viviste ascensos, descensos, momentos difíciles dentro del club hasta algunos de no creer como cuando se llevaron los arcos del Roberto por un embargo...

- En esa época estaba en inferiores, pero me acuerdo sí. El golpe más duro fue en 2019 cuando descendimos. Me tocó debutar en el 2006, ya estábamos en la B y dos años después ascendimos. Pero lo más duro fue ese 2019, habíamos subido en el 2008 y no bajamos hasta ese momento.

- Por esos momentos, ¿este título se disfruta mucho más?

- ¡Sí! Sin dudas. Por todo lo que vivimos, la alegría que te hace llegar la gente, los hinchas, las emociones y el cariño.

Gonzalo "Lalo" Aguilar: exjugador y actual integrante del cuerpo técnico de Racing campeón de Apertura 2026. Foto: Estefanía Leal | El País

- Uno que se emocionó mucho en los festejos fue Liber Quiñones. Entre lágrimas abrazó a Cristian Chambian y le agradeció. Te estaba buscando a vos también, ¿llegó?

- ¡Sí! Por suerte lo vi, nos dimos un abrazo. Fue muy emocionante. No solo por los festejos y por el campeonato, sino porque vivimos muchos momentos juntos, como te decía, de los buenos y de los malos. Y la verdad que compartir un rato con él y disfrutar el momento que está pasando el club, es una alegría enorme.

- Viviste como jugador el proceso desde que llegó la SAD con Fernando Cavenaghi, ¿en qué cosas concretas se nota ese crecimiento?

- Yo creo que en la infraestructura y en la importancia que le dan a las juveniles. Se han comprado complejos deportivos, primera división tiene un predio y las inferiores otro con ocho canchas. La verdad que se ha visto un crecimiento muy grande, no solo desde lo económico, sino que institucionalmente ha crecido un montón.

- ¿Se puede explicar este título sin esa transformación del club?

- Y... hubiese sido difícil. Yo creo que es parte muy grande que tomaron las riendas del club y apostaron a Racing como un proyecto importante y muy lindo y gracias a todo ese esfuerzo de mucha gente. Si bien todo se ve reflejado en el fin de semana, hay mucha gente atrás que aporta mucho para que el club crezca y haya logrado este objetivo.

- Te retiraste en 2023 en la vuelta a Primera, ¿cómo fue pasar de jugador al cuerpo técnico? ¿Estaba la intención de Cavenaghi de que siguieras en el club como otros ídolos?

- Sí, la verdad que la cabeza de Fernando, y toda la gente que trabaja con él, es algo muy importante. Es valorable que gente que tiene sentido de pertenencia por el club, esté trabajando. No solo el Loco y yo, también Liber (Quiñones), Ernesto Dudok y Luis Gorocito. Es gente que quiere al club y eso aporta mucho. Sobre el retiro, lo había hablado un semestre antes con Fernando y me propuso seguir vinculado al club y darme a elección cuándo retirarme. Decidí que ese momento era lo mejor para mí, y seguir vinculado al club en principio con inferiores y después se fue dando, a medida que pasaron los años, en tercera y ahora con el plantel principal.

Gonzalo Aguilar jugando para Racing en el Parque Roberto. Foto: Archivo El País

- ¿Cuándo decidiste que querías ser entrenador?

- Lo hice más como una herramienta de trabajo. Lo empecé ya cuando estaba terminando mi carrera y lo terminé en diciembre del año pasado, por eso pude integrarme al campo de juego recién en la segunda fecha de este Apertura. En la primera fecha no estaba habilitado, me tocó en el Parque con Nacional y desde que entré a campo no hemos perdido. Casualidad o no, pero llevo un invicto de 12 partidos.

- El corte de pelo, después de ese look de pelo largo y vincha cuando jugabas, ¿tuvo que ver con el cambio de rol?

- (Se ríe) No, no. Se fue dando que cada vez me lo fui cortando un poco más. Cada corte un poco más jaja.

- Te toca dirigir a Erik de los Santos y al Rulo (José) Varela que fueron compañeros tuyos, ¿cómo es tu relación con los jugadores y qué intentas transmitirles?

- Primero, son excelentes personas. El grupo está conformado por muy buenas personas y eso es fundamental para lograr cosas importantes. Ellos transmiten lo que nosotros transmitíamos: los valores de grupo, del equipo por encima de todo y a la gente nueva que llega, lo que significa Racing, que es una familia, todos tirando para el mismo lado y creo que ellos son los principales de que el grupo lleve esa bandera.

- Solo cuatro jugadores superan los 30 años en el plantel. ¿Cómo se da esa mixtura perfecta entre referentes que sacan lo mejor de los jugadores jóvenes?

- Tal cual, es un grupo muy joven, pero encabezado por jugadores que ya vienen de varios años jugando. No solo Rulo y Erik, también Guille (Cotugno), Pato (Martín Ferreira), Hugo (Silveira). Vienen de lograr cosas importantes, jugando varias Sudamericanas y le transmiten a los que llegan que se han logrado cosas importantes y ese es el objetivo del club. No solo fomentar a los juveniles y estar en lo más alto de la liga uruguaya, también figurar a nivel internacional.

- ¿Te da satisfacción ver proyectos genuinos del club como Yuri Oyarzo jugando en Primera y siendo importante con 18 años?

- Si, la verdad que si. Que se vea eso reflejado en Primera División, está Lucca Loprete también, el año pasado han debutado varios. Creo que le dan ese sentido de pertenencia que es muy importante también.

- ¿Cómo se formó el CT con Cristian (Chambian) y cómo lo definís? Porque conocemos su juego, pero él no habla mucho.

- Él venía trabajando con el profe(Mathías) Sánchez en Sub 16 en el 2023, al año siguiente conformamos el plantel de Tercera División con ellos y 2025 nos tocó empezar como interinos y ahí ya quedamos. Cristian es una persona muy inteligente, le mete muchas horas a esta pasión, porque es un apasionado del fútbol, busca siempre estar en todos los detalles, para nuestro juego o viendo cómo hacerle daño al rival. Es muy exigente con él mismo y el cuerpo técnico y nos hace crecer.

- Desde el club los bancaron en momentos difíciles. Llegaron a sumaron nueve partidos sin ganar y no les fue bien en la Sudamericana, pero nunca estuvieron en duda...

- Tal cual, siempre trabajamos tranquilos. El apoyo de la dirigencia siempre estuvo y nunca estuvo en duda la continuidad. Eso es lo que te hace trabajar tranquilo, pensar solamente en el trabajo, en tratar de mejorar. Obviamente en rachas negativas tratás de salir rápido, pero este campeonato es reflejo del trabajo y de la tranquilidad.

Gonzalo "Lalo" Aguilar: exjugador y actual integrante del cuerpo técnico de Racing campeón de Apertura 2026. Foto: Estefanía Leal | El País

- ¿Una palabra para definir este título?

- Felicidad

- ¿Puede ser un punto de partida?

- Yo pienso que si. Este grupo tiene ambición de seguir logrando cosas importantes y esperemos terminar de la mejor manera este Apertura. Estos puntos son claves para la Anual y después pensar en el Intermedio y en lo que venga.

- ¿Cómo imaginas al Roberto el domingo?

- ¡Pah! Lo vengo imaginando hace semanas, la verdad estoy deseando que pase esta semana para ver a toda la gente, dar la vuelta, la copa. Va a ser una emoción tremenda.

- ¿Hubieras preferido ser campeón ahí y no en medio de la ruta?

- Se vivieron momentos muy emocionantes. Si bien el Roberto es nuestra casa, no queríamos sufrir más y esperar otro fin de semana. Tocó así y se vivió de forma muy particular por todo lo que pasamos, pero se disfrutó mucho.

- ¿Es difícil no relajarse después de cumplir el objetivo?

- Sí que es difícil, pero volvimos a los entrenamientos y el grupo está muy bien, pensando en lo que viene. Se disfruta, pero se sabe que esto no terminó.

- ¿El próximo sueño?

- Y... el Uruguayo. Ojalá.

- Lo que vivieron el domingo en los festejos fue espectacular, ¿qué mensaje tenés para la gente de Racing?

- Sin dudas, la vuelta era deseada también por la gente que nos estaba esperando. La alegría que transmitían, la emoción, cada mensaje y cada palabra del hincha que te transmitían esa felicidad de haber logrado algo que capaz pensaban que nunca iban a ver. Decirles que vayan el domingo al Roberto y que se merecen celebrarlo de la mejor manera. ¡Felicitaciones! Y agradecerles también.