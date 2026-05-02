Liverpool vs. Danubio en vivo: en el Parque Viera se pone en juego un punto directo por las copas
Ambos llegan con un transitar irregular en el torneo, con un triunfo ante los grandes en medio de rachas negativas. Sin embargo, el franjeado viene de un resonante triunfo en el Gran Parque Central.
Liverpool y Danubio cierran la jornada de sábado a partir de las 18:30 horas (DSports Premium, Antel TV y Disney+). Ambos llegan en la media tabla, pero a tiro de las copas internacionales, por lo que en el Parque Alfredo Víctor Viera se pone en juego un punto directo.
El negriazul viene de igualar 1-1 en Las Piedras ante Juventud. Apenas suma un triunfo en sus últimas ocho presentaciones, precisamente frente a Peñarol, en el Campeón del Siglo. Por su parte, Danubio cortó una racha de seis encuentros sin ganar, al superar a Nacional 2-1 en el Gran Parque Central.
Liverpool vs. Danubio
Transmiten: DSports Premium, Antel TV y Disney+.
Hora: 15.30
Estadio: Estadio Tróccoli
Árbitro: Bruno Sacarelo
Asistentes: Héctor Bergalo y Juan Álvarez
4º: Marcelo García
VAR: Antonio García y Javier Irazoqui
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