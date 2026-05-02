Liverpool vs. Danubio en vivo: en el Parque Viera se pone en juego un punto directo por las copas

Liverpool y Danubio cierran la jornada de sábado a partir de las 18:30 horas (DSports Premium, Antel TV y Disney+). Ambos llegan en la media tabla, pero a tiro de las copas internacionales, por lo que en el Parque Alfredo Víctor Viera se pone en juego un punto directo.

El negriazul viene de igualar 1-1 en Las Piedras ante Juventud. Apenas suma un triunfo en sus últimas ocho presentaciones, precisamente frente a Peñarol, en el Campeón del Siglo. Por su parte, Danubio cortó una racha de seis encuentros sin ganar, al superar a Nacional 2-1 en el Gran Parque Central.

Liverpool vs. Danubio

Transmiten: DSports Premium, Antel TV y Disney+.

Hora: 15.30

Estadio: Estadio Tróccoli

Árbitro: Bruno Sacarelo

Asistentes: Héctor Bergalo y Juan Álvarez

4º: Marcelo García

VAR: Antonio García y Javier Irazoqui