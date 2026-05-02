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El País Ovación Fútbol

Cerro 0-0 Deportivo Maldonado en vivo por el Apertura: el albiceleste busca puntos de oro para la zona roja

Los dirigidos por Alejandro Apud, que vienen de caer 3-1 ante Central Español en el Parque Palermo, reciben al Depor, que es escolta y desea reponerse de la derrota 2-1 ante Albion.

El País
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02/05/2026, 15:18
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Damián Suárez en un partido representando a Cerro.
Damián Suárez en un partido representando a Cerro.
Foto: catherinealvez y cacerro_oficial en Instagram.

Cerro se enfrenta ante Deportivo Maldonado en el marco de la fecha 14 del Torneo Apertura. El partido se disputa desde las 15:30 horas en el Estadio Luis Tróccoli.
Los dirigidos por Alejandro Apud, que vienen de caer 3-1 ante Central Español en el Parque Palermo, pretenden sumar tres puntos de oro para la zona roja.

Por su parte, los liderados por Gabriel Di Noia, que fueron grandes protagonistas del Apertura y están segundos con 23 puntos, a siete del campeón Racing, pretenden ganar en la recta final de este certamen. En su último compromiso cayeron 2-1 ante Albion en el Estadio Domingo Burgueño Miguel.

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